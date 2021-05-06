"МЮ" і "Рома" продовжили гольову перестрілку. У фінал ЛЄ пройшли "червоні дияволи"

"Манчестер Юнайтед" програв "Ромі" в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи - 2:3. За сумою двох матчів манкуніанці впевнено пройшли у фінал - 8:5.

У цьому матчі перед "Ромою" стояло завдання з неможливих - потрібно було забивати мінімум чотири голи у ворота "МЮ". Але мабуть римляни думками були вже в міжсезоння, де на команду чекає перебудова. На тижні керівництво "вовків" оголосило про укладення контракту з Жозе Моуріньо, який очолить команду з наступного сезону.

У підсумку в першій половині гостріше були саме манкуніанці. Спершу Кавані трохи пристрілювався - одного разу влучив у поперечину, а потім удар уругвайця вже відбив кіпер "Роми" Міранте. Але з третьої спроби форвард "МЮ" таки забив. На 38 - й хвилині Фред вивів Кавані на "побачення" з воротарем "Роми", а уругваєць впевнено переграв опонента, відкривши рахунок у матчі-0:1.

Здавалося, що обидві команди просто дограватимуть матч, але римляни після перерви вибухнули. Спершу на 57 - й хвилині зрівняв рахунок Джеко, а ще через три хвилини Крістанте забив другий гол у ворота "МЮ" - 2:1.

Але все ж "червоні дияволи" програвати римлянам не хотіли, і вже на 68-й хвилині зрівняли рахунок. Знову відзначився Кавані.

На цьому команди не заспокоїлися, і на 88-й хвилині знову вивів "Рому" вперед Залевські.

Правда, на більше римлян не вистачило. У підсумку знову команди продемонстрували результативний матч. За сумою двох матчів у фінал проходить "МЮ" - 8:5.

У фіналі англійці зіграють проти "Вільяреала". Іспанці зіграли в суху нічию з "Арсеналом" в Лондоні після перемоги вдома 2:1.