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"Вильяреал" добыл ничью в матче с "Арсеналом" и прошел в финал Лиги Европы

Новина українською → Лондон, Четверг 06 мая 2021 23:55
"Вильяреал" добыл ничью в матче с "Арсеналом" и прошел в финал Лиги Европы Фото: в ответном матче "Арсенал" и "Вильяреал" голов не забивали (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

"Арсенал" не смог добыть необходимую победу в матче с "Вильяреалом", сыграв в Лондоне в сухую ничью 0:0. Этот результат позволил испанцам пройти в финал Лиги Европы по сумме двух матчей.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В первом тайме команды играли максимально осторожно. Пропущенный гол для любого полуфиналиста мог стать фатальным. В итоге особо моментов у ворот "Арсенала" не было, а вот "канониры" попали в штангу - после суматохи в штрафной побивал Обамеянг.

Во второй половине игра немного оживилась. И уже на 49-й минуте "канониры" могли забивать после ошибки кипера испанцев Рульи. Но Смит-Роу немного не попал в пустой угол ворот.

Ближе к концу матча "Арсенал" стал немного нагнетать обстановку возле ворот "Вильяреала". И два момента после стандартов имел центральный защитник Холдинг, но оба удара головой англичанина прошли немного мимо. А на 79-й минуте Обамеянг вновь попробовал на прочность каркас ворот "Вильяреала". Теперь пробивал уже головой.

До конца матча англичане, хоть и пытались устроить штурм ворот испанцев, но забить так и не смогли. В итоге 0:0 в пользу "Вильяреала", который проходит в финал Лиги Европы, благодаря домашней победе 2:1.

В финале испанцы сыграют с "Манчестер Юнайтед", который по сумме двух матчей переиграл "Рому" - 8:5.

Напомним, на неделе определились также финалисты Лиги чемпионов. "Челси", после ничьи в Мадриде, уверенно переиграл "Реал" дома.

До этого с таким же счетом "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко обыграл "ПСЖ", что позволило оформить путевку в финал.

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