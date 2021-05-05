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"Челси" уверенно переиграло "Реал". Финал Лиги чемпионов будет английским

Новина українською → Лондон, Среда 05 мая 2021 23:54
"Челси" уверенно переиграло "Реал". Финал Лиги чемпионов будет английским Фото: Маунт забил один из двух голов "Челси" (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Лондонский "Челси" стал вторым финалистом Лиги чемпионов. "Аристократы" в ответном матче уверено обыграли "Реал" - 2:0, после ничьи в первом поединке.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

"Реалу" после результативной ничьи в Мадриде нужно было забивать в ворота "Челси" минимум один гол. А вот "синих" устраивала и нулевая ничья.

Однако с начала матча именно игроки "Челси" были чуть острее в атаке и даже забили на 18-й минуте. Но Вернер, который завершал атаку, оказался в офсайде. У мадридского клуба не совсем получалось войти в штрафную, поэтому приходилось бить издали. Один из таких ударов от Бензема чуть не достиг цели, но спас свою команду Менди. "Челси" на такой выпад "Реала" ответило голом. Канте протянул мяч до штрафной, отпасовал на Хавертца, который перебросил Куртуа. Мяч, казалось, пролетит выше ворот, но угодил в перекладину, а на добивание сыграл Вернер - 1:0.

На 36-й минуте "Реал" таки смог подобраться поближе к воротам "Челси" и имел реальный шанс сравнять счет. Бензема в затяжном прыжке пробивал головой под перекладину, но вновь на отлично сыграл Менде, переведя мяч на угловой.

Во второй половине "аристократы" обороты увеличили, и уже на 47-й минуте еще раз в каркас ворот угодил Хавертц. Помимо этого за первые 20 минут второго тайма игроки "Челси" могли забивать еще трижды - свои шансы упустили Маунт, Хавертц и Канте.

Но все же лондонцы под конец матча второй гол в ворота Куртуа забили. Канте перехватил мяч вблизи штрафной "Реала", отпасовал на Пулишича, а тот выкатил Маунту на пустые ворота - 2:0.

В финале "Челси" встретится с другим английским клубом - "Манчестер Сити". "Горожане" вчера во второй раз обыграли "ПСЖ". Зинченко поучаствовал в одном из голов "Сити".

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.

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