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"Мы не просто слушаем": Кулеба об участии Украины в консультациях по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 09:26
"Мы не просто слушаем": Кулеба об участии Украины в консультациях по "гарантиям безопасности" Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба оценил роль Украины в консультациях по поводу так называемых "гарантий безопасности", которые требует Россия от США и НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона является активным участником, который излагает свою позицию.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

"Украина везде, в буквальном смысле. Украина является ключевой причиной появления этих документов, Украина присутствует во всех консультациях, во всех разговорах, которые ведут с Россией. И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции. Украина сейчас в центре этих процессов", - отметил Кулеба.

По его словам, если раньше Украина была более пассивным субъектом, то сейчас выступает как активный субъект, активный участник международной политики, а иногда "даже навязывает буквально свое видение, свою позицию".

"Посмотрите, где была представительница Госдепартамента США Карен Донфрид перед поездкой в Москву и получением там этих документов? Она была в Киеве. С кем США первыми обсудили содержание этих документов? С Украиной. Это и есть ответ...И мы же не просто слушаем в этих разговорах, мы излагаем свою позицию, и подчеркиваем, что вот это, это и это заранее "не взлетает", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

Отметим, что Белый дом назвал дату переговоров с Россией относительно ситуации вокруг Украины.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основной раунд переговоров по "гарантиям безопасности" в Европе начнется сразу после завершения новогодних каникул.

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