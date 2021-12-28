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"Ми не просто слухаємо": Кулеба про участь України в консультаціях по "гарантіям безпеки"

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 09:26
"Ми не просто слухаємо": Кулеба про участь України в консультаціях по "гарантіям безпеки" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оцінив роль України в консультаціях з приводу так званих "гарантій безпеки", які вимагає Росія від США і НАТО. Він наголосив, що українська сторона є активним учасником, який викладає свою позицію.

Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна скрізь, в буквальному сенсі. Україна є ключовою причиною появи цих документів, Україна присутня в усіх консультаціях, в усіх розмовах, які ведуть з Росією. І з Україною партнери діляться тим, про що вони говорять з Росією, координують з нами свої позиції. Україна зараз в центрі цих процесів", - зазначив Кулеба.

За його словами, якщо раніше Україна була більше пасивним суб'єктом, то зараз виступає як активний суб'єкт, активний учасник міжнародної політики, а іноді "навіть нав'язує буквально своє бачення, свою позицію".

"Подивіться, де була представниця Держдепартаменту США Карен Донфрід перед поїздкою в Москву та отриманням там цих документів? Вона була в Києві. З ким США першими обговорили зміст цих документів? З Україною. Це і є відповідь...І ми ж не просто слухаємо в цих розмовах, ми викладаємо свою позицію, і наголошуємо, що ось це, це і це заздалегідь "не злітає", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

Зазначимо, що Білий дім назвав дату переговорів з Росією щодо ситуації навколо України.

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул.

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