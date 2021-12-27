Лавров: переговоры по "гарантиям безопасности" начнутся сразу после новогодних каникул

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что основной раунд переговоров по "гарантиям безопасности" в Европе начнется сразу после завершения новогодних каникул. По его словам, Москва не хочет затягивать с этим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаврова .

"С США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу в России по завершению новогодних каникул", - сказал глава российского МИД, добавив, что участие в переговорах примут высокопоставленные военные РФ.

По словам Лаврова, Москва не хочет, чтобы переговоры по этим "гарантиям" переросли в "болтовню" с последующим "заматыванием" предложений России в бесконечные дискуссии. Россия хочет видеть результат этих "дипломатических усилий".

"Результат причем в определенный промежуток времени. Мы никаких ультиматумов не выдвигаем", - отметил он.

Лавров добавил, что сразу после переговоров по "гарантиям безопасности" состоится заседание совета Россия-НАТО.

"Сразу вслед за этим, буквально через день", - резюмировал российский министр.