Лукашенко договорился с Россией оставить в Беларуси завезенные боеприпасы
Российские боеприпасы, завезенные на территорию Беларуси во время учений, будут оставлены на территории республики. Александр Лукашенко заявил об этом на полигоне, где проходят учения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Белта.
"Будем закупать в России современную технику и рассчитываем на "подарок" отдельных образцов", - сказал он.
При этом он отметил, что в Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы.
Кроме того, он рассказал, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России. Учения в эти дни будут еще продолжаться.
Лукашенко заявил, что 18 февраля обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.
"Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы", - сказал Лукашенко.
Отметим, Александр Лукашенко сегодня прибыл на полигон Осиповичский, где проходит совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022".
На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации "союзного государства", а также подразделений воздушно-десантных войск российской армии.
Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", часть из них проходит вблизи украинских границ.