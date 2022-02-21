"Ми це прогнозували": Резніков про залишення військ РФ в Білорусі після закінчення навчань
У Міністерстві оборони відреагували на залишення російських військ на території Білорусі після завершення їх спільних навчань. У відомстві назвали цей розвиток подій прогнозованим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова під час трансляції Оперативного прес-центру.
"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - сказав Резніков.
За його словами, також "не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров'ї".
"Нами вже вжиті відповідні заходи реагування", - зазначив Резніков.
Глава Міноборони також розповів, що РФ під приводом "навчань" нарощує кількість військових кораблів в Азовському морі.
"Зараз під приводом участі "навчань" до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблів та п'ять бойових катерів, а також кораблів інших класів, в тому числі один ракетний катер", - додав міністр.
Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів. Повідомлялося, що вони мали тривати до 20 лютого.
Втім у Міноборони Білорусі згодом заявили, що російсько-білоруські навчання продовжуватимуться.
При цьому лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що російські військові залишать завезені в Білорусь боєприпаси.