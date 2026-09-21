МВС Франції заявило про реальну та задокументовану загрозу від Росії

Нуньєс заявив, що французька влада не перебільшує масштаби російської загрози.

"Ні, це не піар", - наголосив глава французького МВС.

За його словами Нуньєса, більшість розвідувальних служб європейських країн визнають існування гібридної загрози з боку Росії.

Дрони та саботаж

Одним із прикладів французький міністр назвав випадки прольоту безпілотників поблизу європейських аеропортів. За його словами, такі інциденти фіксували протягом останніх місяців, зокрема й минулими вихідними.

Окремо Нуньєс згадав про акти саботажу в Європі.

"Акти саботажу - це не вигадка", - заявив він.

Водночас міністр наголосив, що гібридні атаки не обмежуються фізичними інцидентами. Серед загроз він також назвав кібератаки.

За словами Нуньєса, у Франції вже фіксували кібератаки, хоча серйозних актів саботажу або випадків прольоту дронів над країною наразі не було.

"У Франції не було серйозних актів саботажу, але кібератаки у нас трапляються, - додав глава МВС. - Те, що відбувається в Європі, також викликає у нас занепокоєння"

Макрон доручив захистити критичну інфраструктуру

Заява Нуньєса прозвучала через кілька днів після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з лідерами провідних політичних партій країни.

Під час зустрічі французький президент говорив про ризики ескалації російської гібридної війни у Франції та закликав готуватися до можливих атак.

Макрон доручив уряду розробити план захисту критичної інфраструктури, а також найбільш вразливих об'єктів оборонної промисловості та технологічної бази від атак дронів і кібератак.

РФ посилює гібридну активність у Європі

Раніше європейські країни вже попереджали про можливі гібридні дії Росії. У Польщі заявляли про активізацію російських спецслужб проти інфраструктури, яка забезпечує підтримку України. Серед потенційних цілей називали залізницю, мости та прикордонні переходи.

Водночас Литва повідомляла, що має ті самі розвідувальні дані про можливі російські провокації, що й союзники. У Вільнюсі, зокрема, попереджали про можливі операції "під чужим прапором".