Європа може не відбити ракетну атаку РФ: президент Латвії зробив важливе попередження

Війна в Україні стрімко змінює технології повітряних атак, а Європа не встигає за цими темпами. Це створює нові ризики для НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю The Guardian .

Рінкевичс зазначив, що технологічний розвиток у сфері війни дронів в Україні відбувається "блискавичною швидкістю". На його думку, нинішні європейські підходи до підготовки до повітряної війни можуть втратити актуальність уже до середини наступного року.

"Ми бачимо, що системи протиповітряної оборони, захисту від дронів та протиракетної оборони мають серйозні проблеми", - сказав він.

Президент Латвії зазначив, що така ситуація стосується не лише Європи, а й самої України, яка вже кілька років протистоїть масштабним російським повітряним атакам.

"І давайте будемо відвертими. Україна має такі проблеми. Уся Європа та НАТО мають такі проблеми", - додав Рінкевичс.

За його словами, якщо Росія вирішить запустити кілька ракет по території НАТО, для багатьох країн це може стати серйозним випробуванням.

"Якщо Росія вирішить запустити кілька ракет на цю територію, я думаю, що сьогодні для багатьох країн це стане серйозним викликом, з яким буде важко впоратися", - заявив президент Латвії.

Окремо президент Латвії прокоментував ризик подальшої ескалації з боку Росії. Він заявив, що не очікує конвенційного військового вторгнення РФ до країн НАТО, однак закликав бути готовими до інших сценаріїв.

На його думку, про перевірку готовності Європи свідчать акти саботажу, кібератаки, а також інциденти з дронами та ракетами.

РФ може готувати нові провокації в Європі

Польща та Литва останнім часом попереджають про можливе посилення гібридних дій Росії.

У Варшаві заявляли про активізацію російських спецслужб проти європейської інфраструктури, зокрема залізниці, мостів та прикордонних переходів.

Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активних дій Росії. Він також не виключав, що ескалація з боку РФ може поширитися на польську територію.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс та союзники мають однакову розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії. Зокрема, йдеться про можливу операцію "під чужим прапором".