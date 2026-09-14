ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща готується до реального вторгнення РФ: Туск терміново скликав міністрів

01:25 14.09.2026 Пн
3 хв
У Польщі посилюють безпеку та чекають на провокації найближчим часом
aimg Юлія Маловічко
Польща готується до реального вторгнення РФ: Туск терміново скликав міністрів Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач - РБК-Україна)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин поблизу польського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Нарада відбулася 13 вересня у Урядовому центрі безпеки. У ньому взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та силових структур країни.

У Варшаві не виключають, що подальша ескалація з боку Росії може торкнутися території Польщі.

А саме Туск заявив, що Росія посилює активність і Польща має бути готовою до можливого погіршення ситуації.

"Ми повинні усвідомлювати, що з сьогоднішнього дня працюватимемо у значно більш посиленому режимі. Ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ескалація охопить також нашу територію", - сказав польський прем'єр.

Росія використовує більш небезпечні дрони

Окремо Туск звернув увагу застосування Росією нових типів безпілотників. За його словами, під час останніх атак РФ використовувала небезпечніше обладнання, зокрема реактивні дрони.

"Атаки цієї ночі показують, що росіяни готові використовувати більш небезпечне обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність і точність викликають тривогу", - заявив він.

Прем'єр зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії безпілотникам, не здатна на 100% ефективно їх збивати.

"Тому ми повинні усвідомлювати, що Росія має такі можливості. Тому я також чекатиму інформації про те, наскільки ми готові до можливого використання безпілотників і пов'язаних з цим спроб зірвати нашу діяльність - чи то на залізницях, чи на робочих місцях", - додав Туск.

Удари поблизу Польщі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик нагадав, що під час недільної російської атаки на заході України було зафіксовано 13 влучень.

Як відомо, російські війська вдарили по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області, розташованій неподалік українсько-польського кордону.

Один із російських дронів потрапив у локомотив поїзда, що прямував із Києва до Варшави. На борту були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Польські військові також повідомили про активність авіації на тлі російських ударів по Україні. Попередження про небезпеку отримали мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Польща посилює контроль

Туск доручив службам забезпечити можливість оперативно перевіряти інформацію під час кризових ситуацій, особливо повідомлення, що надходять уночі під час повітряних тривог.

За його словами, польська влада має самостійно підтверджувати отримані дані, щоб уникнути помилок у ситуаціях, які потребують негайної реакції.

"Ми не виключаємо, що такі ситуації можуть виникнути і тут", - наголосив польський прем'єр.

Після російських ударів поблизу польського кордону, президент Польщі Кароль Навроцький також почав отримувати оперативні доповіді про ситуацію.

Прес-секретар Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горішевський заявив, що загроза під час російської атаки була "реальною та близькою". За його словами, безпілотники вражали цілі лише за кілька кілометрів або десятки кілометрів від польського кордону.

У Варшаві у зв'язку з цим оцінюють готовність країни до можливих нових атак та посилення російської активності поблизу польської території.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Російська Федерація Польща
Новини
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech