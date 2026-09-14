Польща готується до реального вторгнення РФ: Туск терміново скликав міністрів
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду з представниками уряду, армії та спецслужб після російських ударів по станції Ягодин поблизу польського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Нарада відбулася 13 вересня у Урядовому центрі безпеки. У ньому взяли участь представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та силових структур країни.
У Варшаві не виключають, що подальша ескалація з боку Росії може торкнутися території Польщі.
А саме Туск заявив, що Росія посилює активність і Польща має бути готовою до можливого погіршення ситуації.
"Ми повинні усвідомлювати, що з сьогоднішнього дня працюватимемо у значно більш посиленому режимі. Ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ескалація охопить також нашу територію", - сказав польський прем'єр.
Росія використовує більш небезпечні дрони
Окремо Туск звернув увагу застосування Росією нових типів безпілотників. За його словами, під час останніх атак РФ використовувала небезпечніше обладнання, зокрема реактивні дрони.
"Атаки цієї ночі показують, що росіяни готові використовувати більш небезпечне обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони. Їхня дальність і точність викликають тривогу", - заявив він.
Прем'єр зазначив, що навіть Україна, яка добре підготовлена до протидії безпілотникам, не здатна на 100% ефективно їх збивати.
"Тому ми повинні усвідомлювати, що Росія має такі можливості. Тому я також чекатиму інформації про те, наскільки ми готові до можливого використання безпілотників і пов'язаних з цим спроб зірвати нашу діяльність - чи то на залізницях, чи на робочих місцях", - додав Туск.
Удари поблизу Польщі
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик нагадав, що під час недільної російської атаки на заході України було зафіксовано 13 влучень.
Як відомо, російські війська вдарили по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області, розташованій неподалік українсько-польського кордону.
Один із російських дронів потрапив у локомотив поїзда, що прямував із Києва до Варшави. На борту були, зокрема, радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Польські військові також повідомили про активність авіації на тлі російських ударів по Україні. Попередження про небезпеку отримали мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств.
Польща посилює контроль
Туск доручив службам забезпечити можливість оперативно перевіряти інформацію під час кризових ситуацій, особливо повідомлення, що надходять уночі під час повітряних тривог.
За його словами, польська влада має самостійно підтверджувати отримані дані, щоб уникнути помилок у ситуаціях, які потребують негайної реакції.
"Ми не виключаємо, що такі ситуації можуть виникнути і тут", - наголосив польський прем'єр.
Після російських ударів поблизу польського кордону, президент Польщі Кароль Навроцький також почав отримувати оперативні доповіді про ситуацію.
Прес-секретар Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горішевський заявив, що загроза під час російської атаки була "реальною та близькою". За його словами, безпілотники вражали цілі лише за кілька кілометрів або десятки кілометрів від польського кордону.
У Варшаві у зв'язку з цим оцінюють готовність країни до можливих нових атак та посилення російської активності поблизу польської території.