Росія готує "атаки під чужим прапором" у Європі: Литва розкрила дані розвідки

Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної відповіді. Литва заявила, що має дані про можливу російську операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс має ту саму розвідувальну інформацію про можливі гібридні атаки Росії, що й інші країни регіону та союзники. Йдеться, зокрема, про можливу російську операцію "під чужим прапором".

"Хочу всіх запевнити, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої сили", - наголосив він.

Будріс зазначив, що обговорював цю інформацію з генеральним секретарем НАТО, його заступником та командувачами збройних сил європейських країн. За його словами, він хотів переконатися, що союзники однаково оцінюють можливу загрозу.

"Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Новина така – так, мова йде про одне й те саме. Така сама інформація є у Литви, ми говорили про це як про можливу операцію під чужим прапором з боку Росії", - підкреслив Будріс.

Міністр додав, що публічні попередження європейських політиків про можливі дії РФ є частиною скоординованої кампанії. Їхня мета - показати Москві, що союзники готові реагувати на провокації та не дозволять розраховувати на відсутність колективної відповіді НАТО.

"Тому й публічні заяви політиків я вважаю частиною скоординованої кампанії, мета якої - попередити Росію, щоб вона не намагалася щось робити в надії, що це не задіє 5 статтю і не викличе ескалацію", - пояснив глава МЗС Литви.

Водночас литовський міністр заявив, що країни регіону вже продемонстрували здатність виявляти та припиняти подібні операції, а також встановлювати їхніх виконавців і замовників.

"Росія не сховається. Треба лише уникнути негативних наслідків. Сьогодні ситуація не змінилася", - підсумував Будріс.

РФ готує ескалацію в Європі

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активних дій Росії. Він також не виключав, що ескалація з боку РФ може поширитися на польську територію.

Водночас у Бюро національної безпеки Польщі заявили, що російські спецслужби активізували дії проти європейської інфраструктури, яка забезпечує допомогу Україні.

Серед потенційних цілей назвали залізницю, мости та прикордонні переходи.