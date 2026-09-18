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Литва підготувала план евакуації населення до Польщі, якщо вторгнеться РФ

08:10 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Литва підготувала план евакуації населення до Польщі, якщо вторгнеться РФ Фото: черговість евакуації залежатиме від місця та масштабу загрози (migracija.lt)
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Литва підготувала план евакуації мешканців Вільнюса на випадок військової загрози чи серйозної кризи. Одним із трьох основних напрямків виїзду зі столиці стане кордон із Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rolskieradio.

Влада Підляського воєводства вже готує регіон до можливої ролі транзитного коридору для мешканців країн Балтії.

Згідно з планом, порядок черговості евакуації залежатиме від місця та масштабу загрози. Повз Польщу, передбачені напрями на північ і захід Литви.

Представник Департаменту цивільної оборони Вільнюського міського самоврядування Жигімантас Соловйовас розповів, що оновлений план евакуації влада представила ще рік тому.

"Одним із напрямків евакуації зі столиці має стати Польща", – сказав він.

При цьому евакуація має починатися до виникнення безпосередньої загрози. Мешканцям Вільнюса не рекомендують розраховувати, що вони зможуть залишити місто безпосередньо під час обстрілу.

"Мешканці Вільнюса не повинні розраховувати на те, що під час обстрілу вони залишатимуть місто одним з евакуаційних маршрутів", – підкреслив Соловйовас.

У разі безпосередньої атаки людям слід ховатися у сховищах.

За словами представника міської адміністрації, одна з цілей плану – підготувати мешканців до того, що евакуація має бути організованим та контрольованим процесом.

Польща готує транзитний коридор

Підляське воєводство Польщі включили у систему регіонального планування евакуації країн Балтії. Місцеві органи влади беруть участь у підготовці планів дій у разі надзвичайних ситуацій.

У Polskie Radio зазначають, що рішення пов'язане із війною біля східного кордону Польщі і ризиком подальшої ескалації.

Таким чином, йдеться не про поточну евакуацію мешканців Вільнюса, а про заздалегідь підготовлений сценарій дій на випадок військової загрози чи масштабної кризи.

Нагадаємо, ще минулого року прогнозувалося, що РФ після укладання мирного договору з Україною може напасти на одну із країн НАТО.

І хоча війна в Україні все ще триває, в Європі останнім часом все більше чекають на вторгнення країни-агресора. При цьому в Москві запевняють, що не збираються нападати.

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