МВД Франции заявило о реальной и задокументированной угрозе от России

Нуньес заявил, что французские власти не преувеличивают масштабы российской угрозы.

"Нет, это не пиар", - подчеркнул глава французского МВД.

По его словам, Нуньеса, большинство разведывательных служб европейских стран признают существование гибридной угрозы со стороны России.

Дроны и саботаж

Одним из примеров французский министр назвал случаи пролета беспилотников вблизи европейских аэропортов. По его словам, такие инциденты фиксировали в течение последних месяцев, в том числе и в минувшие выходные.

Отдельно Нуньес упомянул об актах саботажа в Европе.

"Акты саботажа – это не вымысел", - заявил он.

В то же время министр подчеркнул, что гибридные атаки не ограничиваются физическими инцидентами. Среди угроз он также назвал кибератаки.

По словам Нуньеса, во Франции уже фиксировали кибератаки, хотя серьезных актов саботажа или случаев пролета дронов над страной пока не было.

"Во Франции не было серьезных актов саботажа, но кибератаки у нас случаются, - добавил глава МВД. - Происходящее в Европе также вызывает у нас беспокойство"

Макрон поручил защитить критическую инфраструктуру

Заявление Нуньеса прозвучало спустя несколько дней после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с лидерами ведущих политических партий страны.

Во время встречи французский президент говорил о рисках эскалации российской гибридной войны во Франции и призвал готовиться к возможным атакам.

Макрон поручил правительству разработать план защиты критической инфраструктуры, а также наиболее уязвимых объектов оборонной промышленности и технологической базы от атак дронов и кибератак.

РФ усиливает гибридную активность в Европе

Ранее европейские страны уже предупреждали о возможных гибридных действиях России. В Польше заявляли об активизации российских спецслужб против инфраструктуры, обеспечивающей поддержку Украины. Среди потенциальных целей называли железную дорогу, мосты и пограничные переходы.

В то же время Литва сообщала, что располагает теми же разведывательными данными о возможных российских провокациях, что и союзники. В Вильнюсе, в частности, предупреждали о возможных операциях "под чужим флагом".