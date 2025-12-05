У МВФ зробили заяву щодо використання активів РФ для підтримки України

За її словами, МВФ вітає жорсткі дискусії в Європі щодо підтримки України та мету зробити це таким чином, "щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України".

Фонд уважно стежить за цими обговореннями, які включають варіанти, які передбачають використання заморожених активів Росії

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування", - сказала Козак

Водночас представниця МВФ зазначила, що ресурси Фонду призначені для підтримки платіжного балансу з метою відновлення зростання і не пов'язані безпосередньо з погашенням будь-яких непогашених боргів.