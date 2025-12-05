У МВФ зробили заяву щодо використання активів РФ для підтримки України

Міжнародний валютний фонд уважно стежить за дискусіями щодо можливості використання заморожених російських активів для фінансування України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу.
За її словами, МВФ вітає жорсткі дискусії в Європі щодо підтримки України та мету зробити це таким чином, "щоб це відповідало відновленню стійкості боргу України".
Фонд уважно стежить за цими обговореннями, які включають варіанти, які передбачають використання заморожених активів Росії
"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування", - сказала Козак
Водночас представниця МВФ зазначила, що ресурси Фонду призначені для підтримки платіжного балансу з метою відновлення зростання і не пов'язані безпосередньо з погашенням будь-яких непогашених боргів.
Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала ідею про надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 млрд євро.
Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок російських активів, які ЄС заморозив після початку повномасштабної війни в Україні.
Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.
Однак ініціативу блокує Бельгія - країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів Росії.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стверджує, що план ЄС щодо використання заморожених активів Росії для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що пропозиція Євросоюзу щодо "репараційного кредиту" для України не відповідає вимогам його країни.
Він нагадав, що бельгійська влада хоче, щоб інші країни ЄС покрили всі судові витрати, які можуть виникнути, якщо рішення про "репараційний кредит" набуде чинності.
Також Бельгія очікує гарантій, що країни ЄС швидко виділять необхідні гроші, якщо їх доведеться повертати Росії.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія підготувала пропозицію про "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів РФ для України. Вона враховує побоювання, які раніше висловлювала Бельгія.
Також Урсула фон дер Ляєн пропонує прийняти рішення щодо використання заморожених активів Росії для допомоги Україні не одноголосно, а простою більшістю голосів країн-членів ЄС.