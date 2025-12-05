В МВФ сделали заявление по использованию активов РФ для поддержки Украины

По ее словам, МВФ приветствует жесткие дискуссии в Европе по поддержке Украины и цель сделать это таким образом, "чтобы это соответствовало восстановлению устойчивости долга Украины".

Фонд внимательно следит за этими обсуждениями, которые включают варианты, предусматривающие использование замороженных активов России

"Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения", - сказала Козак

В то же время представитель МВФ отметила, что ресурсы Фонда предназначены для поддержки платежного баланса с целью восстановления роста и не связаны непосредственно с погашением каких-либо непогашенных долгов.