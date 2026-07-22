МВФ запропонував розпочати підвищення тарифів на газ та світло для населення з 2027 року

Головне:

МВФ пропонує розпочати підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.

Перед переглядом тарифів Україна має створити ефективну систему адресної підтримки соціально вразливих домогосподарств.

Підвищення тарифів має допомогти фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури.

Україна має оцінити чинні механізми підтримки споживачів до кінця лютого 2027 року.

У довгостроковій перспективі МВФ виступає за повну лібералізацію цін на енергоресурси , вважаючи, що ринкове ціноутворення допоможе залучити приватні інвестиції у відновлення енергетики.

"За оцінкою Фонду, цей процес може розпочатися вже 2027 року", – йдеться у документі. При цьому наголошується, що перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.

Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:

фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;

скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;

зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.

У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня.

Перед початком підвищення тарифів, зазначено у меморандумі, влада України зобов'язалася до кінця лютого 2027 року провести комплексну оцінку існуючих механізмів підтримки споживачів комунальних послуг. Це необхідно визначення найбільш ефективних способів захисту соціально вразливих домогосподарств.

У довгостроковій перспективі МВФ вважає за необхідне повністю лібералізувати ціни на енергоресурси. На думку Фонду, лише ринкове ціноутворення зможе забезпечити надходження приватних інвестицій, необхідних для повоєнного відновлення енергетичного сектора.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення для населення, запроваджений законом під час воєнного стану. Він має діяти до закінчення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

При цьому мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію, холодну воду та низку інших комунальних послуг.