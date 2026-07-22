МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и свет для населения с 2027 года

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МВФ предлагает начать повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

Перед пересмотром тарифов Украина должна создать эффективную систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств.

Повышение тарифов должно помочь финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.

Украина должна оценить действующие механизмы поддержки потребителей до конца февраля 2027 года.

В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы, считая, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции в восстановление энергетики.

"По оценке Фонда, этот процесс может начаться уже в 2027 году", – говорится в документе. При этом отмечается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.

Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:

финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;

сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;

снижению объема скрытых бюджетных субсидий.

В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов к июлю текущего года. Сейчас срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.

Перед началом повышения тарифов, отмечено в меморандуме, власти Украины обязались до конца февраля 2027 года провести комплексную оценку существующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения наиболее эффективных способов защиты социально уязвимых домохозяйств.

В более долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить приток частных инвестиций, необходимых для послевоенного восстановления энергетического сектора.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения, введенный законом во время военного положения. Он должен действовать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

При этом мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.