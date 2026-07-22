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МВФ предложил начать повышение тарифов на газ и свет для населения с 2027 года

09:24 22.07.2026 Ср
2 мин
Но сперва власти должны подготовить систему адресной поддержки уязвимых потребителей
aimg Юрий Дощатов aimg Олег Хомчук
МВФ предлагает Украине повысить тарифы на газ и свет с 2027 года (фото: GettyImages)

Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, с которым ознакомилась редакция.

Главное:

  • МВФ предлагает начать повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

  • Перед пересмотром тарифов Украина должна создать эффективную систему адресной поддержки социально уязвимых домохозяйств.

  • Повышение тарифов должно помочь финансировать восстановление энергетической инфраструктуры.

  • Украина должна оценить действующие механизмы поддержки потребителей до конца февраля 2027 года.

  • В долгосрочной перспективе МВФ выступает за полную либерализацию цен на энергоресурсы, считая, что рыночное ценообразование поможет привлечь частные инвестиции в восстановление энергетики.

"По оценке Фонда, этот процесс может начаться уже в 2027 году", – говорится в документе. При этом отмечается, что перед повышением тарифов должна быть создана достаточная система адресной социальной защиты потребителей.

Повышение тарифов, по мнению МВФ, должно способствовать:

  • финансированию восстановления энергетической инфраструктуры;

  • сокращению задолженности предприятий энергетического сектора;

  • снижению объема скрытых бюджетных субсидий.

В предыдущей редакции меморандума Украина должна была подготовить план постепенного повышения тарифов к июлю текущего года. Сейчас срок выполнения этого структурного маяка перенесен на конец октября.

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Перед началом повышения тарифов, отмечено в меморандуме, власти Украины обязались до конца февраля 2027 года провести комплексную оценку существующих механизмов поддержки потребителей коммунальных услуг. Это необходимо для определения наиболее эффективных способов защиты социально уязвимых домохозяйств.

В более долгосрочной перспективе МВФ считает необходимым полностью либерализовать цены на энергоресурсы. По мнению Фонда, только рыночное ценообразование сможет обеспечить приток частных инвестиций, необходимых для послевоенного восстановления энергетического сектора.

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на природный газ, горячую воду и отопление для населения, введенный законом во время военного положения. Он должен действовать до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

При этом мораторий не распространяется на тарифы на электроэнергию, холодную воду и ряд других коммунальных услуг.

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