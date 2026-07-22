МВФ закликав Україну відмовитися від податку на прибутки банків після 2027 року

Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні не продовжувати дію підвищеного податку на прибуток банків після 2027 року. У Фонді вважають, що повторне запровадження такого збору створює викривлення в економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений меморандум МВФ.

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МВФ закликав скасувати податок на прибутки банків після 2027 року. У Фонді вважають, що цей інструмент має залишитися тимчасовим і бути замінений постійними джерелами бюджетних доходів.

У Фонді вважають, що цей інструмент має залишитися тимчасовим і бути замінений постійними джерелами бюджетних доходів. У 2027 році податок можуть застосувати вже вчетверте. Надходження від нього вже враховані урядом у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки.

Надходження від нього вже враховані урядом у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки. Повторне запровадження податку шкодить банківській системі. За оцінкою МВФ, воно створює економічні викривлення, стимулює мінімізацію податків і стримує накопичення капіталу.

За оцінкою МВФ, воно створює економічні викривлення, стимулює мінімізацію податків і стримує накопичення капіталу. МВФ пов'язує це з кредитуванням економіки. У Фонді наголошують, що банкам потрібен капітал для збільшення обсягів кредитування та фінансування післявоєнної відбудови.

У Фонді наголошують, що банкам потрібен капітал для збільшення обсягів кредитування та фінансування післявоєнної відбудови. Банківський сектор залишається стійким. МВФ відзначає високу прибутковість банків і їхню здатність працювати навіть в умовах війни та кібератак.

У документі зазначається, що уряд включив надходження від податку на надприбутки банків до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Йдеться про законопроєкт №15262, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у наступному році.

"Після 2027 року податок на надприбутки банків має бути скасований і замінений більш якісними, постійними джерелами доходів бюджету, що відповідатимуть стратегії уряду", – йдеться в оновленому меморандумі.

У МВФ нагадали, що у 2027 році цей механізм можуть застосувати вже вчетверте.

"Повторне запровадження цього податку закріплює економічні викривлення, заохочує контрпродуктивну поведінку для мінімізації податкового навантаження та обмежує здатність банків накопичувати капітал для підтримки кредитування й післявоєнної відбудови", – зазначається в документі.

Водночас МВФ визнав, що банківський сектор України залишається стійким попри війну, фізичні руйнування та кібератаки. Прибутковість банків залишається високою, зокрема завдяки операціям із державним сектором.

МВФ також вважає, що достатній рівень капіталу буде важливим для активізації кредитування та фінансування відбудови України після завершення війни.

У 2023 році банки сплатили підвищений податок на прибуток за ставкою 50% заднім числом за результатами роботи у 2023 році. У 2024 році для банків діяла ставка податку 25%, однак пізніше влада знову повернулася до ідеї додаткового оподаткування високих прибутків сектору.

У червні до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає збереження ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. Саме цей документ уряд врахував у Бюджетній декларації на 2027-2029 роки.