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МВФ призвал Украину отказаться от налога на прибыль банков после 2027 года

19:12 22.07.2026 Ср
3 мин
Фонд считает, что повторное введение налога вредит банковской системе
aimg Олег Хомчук
МВФ призвал Украину отказаться от налога на прибыль банков после 2027 года В МВФ заявили, что налог сдерживает капитализацию банков и кредитование (фото: Getty Images)
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Международный валютный фонд рекомендовал Украине не продолжать воздействие повышенного налога на прибыль банков после 2027 года. В Фонде считают, что повторное введение такого сбора создает искажение в экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный меморандум МВФ.

Главное:

  • МВФ призвал отменить налог на прибыль банков после 2027 года. В Фонде считают, что этот инструмент должен остаться временным и заменен постоянными источниками бюджетных доходов.
  • В 2027 году налог могут применить уже в четвертый раз. Поступления от него уже учтены правительством в Бюджетной декларации на 2027-2029 годы.
  • Повторное введение налога вредит банковской системе. По оценке МВФ оно создает экономические искажения, стимулирует минимизацию налогов и сдерживает накопление капитала.
  • МВФ связывает это с кредитованием экономики. В Фонде отмечают, что банкам нужен капитал для увеличения объемов кредитования и финансирования послевоенного восстановления.
  • Банковский сектор остается устойчивым. МВФ отмечает высокую доходность банков и их способность работать даже в условиях войны и кибератак.

В документе отмечается, что правительство включило поступления от налога на сверхприбыли банков в Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Речь идет о законопроекте №15262, предусматривающем сохранение повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в следующем году.

"После 2027 года налог на сверхдоходы банков должен быть отменен и заменен более качественными, постоянными источниками доходов бюджета, отвечающими стратегии правительства", – говорится в обновленном меморандуме.

В МВФ напомнили, что в 2027 году этот механизм может быть применен уже в четвертый раз.

"Повторное введение этого налога закрепляет экономические искажения, поощряет контрпродуктивное поведение для минимизации налоговой нагрузки и ограничивает способность банков накапливать капитал для поддержки кредитования и послевоенного восстановления", – отмечается в документе.

В то же время МВФ признал, что банковский сектор Украины остается устойчивым, несмотря на войну, физические разрушения и кибератаки. Доходность банков остается высокой, в частности, благодаря операциям с государственным сектором.

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МВФ также считает, что достаточный уровень капитала будет важен для активизации кредитования и финансирования восстановления Украины после завершения войны.

В 2023 году банки уплатили повышенный налог на прибыль по ставке 50% задним числом по результатам работы в 2023 году. В 2024 году для банков действовала ставка налога 25%, однако позже власти снова вернулись к идее дополнительного налогообложения высоких доходов сектора.

В июне в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. Именно этот документ правительство учло в Бюджетной декларации на 2027-2029 годы.

Кроме того, обновленный меморандум предусматривает постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения с 2027 года после создания системы адресной социальной поддержки, а также переноса на год введения НДС для ФЛП – соответствующий закон должен вступить в силу с января 2028 года.

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