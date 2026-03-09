МВФ закликав готуватися до непередбачуваного на тлі війни в Ірані

Затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на світові ринки та економіки, створюючи неочікувані виклики для політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої, яку наводить Bloomberg.
"Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він може суттєво вплинути на ринкові настрої, економічне зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків", - сказала Георгієва на симпозіумі в Токіо.
Вона додала, що наслідки можуть відчуватися навіть після закінчення бойових дій, створюючи тривалу невизначеність.
"У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме та готуйтеся до цього", - застерегла директорка МВФ.
Георгієва підтвердила, що судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося на 90%. Через неї проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та скрапленого природного газу, включаючи приблизно половину імпорту нафти в Азії та чверть імпорту СПГ.
На тлі цих шоків глава МВФ закликала політиків інвестувати у сильні інституції та розвиток приватного сектору.
"Ви контролюєте власну внутрішню політику. Ви можете підготувати економіку до ефективного протистояння цим шокам", - підкреслила Георгієва.
Через блокаду танкерів Ормузькою протокою ціни на нафту пішли вгору.
2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів і на цьому тлі європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.
Минулого тижня вже спостерігалося зростання цін на пальне та утворення черг на заправках. Експерти пояснюють це скоріше панічною реакцією на новини, ніж реальними проблемами з постачанням.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив, що ціни на пальне в Україні піднялися в середньому до 6 гривень за літр.
У відповідь президент України Володимир Зеленський запевнив, що дефіциту пального не очікується, а державна компанія "Укрнафта" мінімізує націнку на бензин і дизель, щоб стримати зростання цін для населення.
Крім того, Антимонопольний комітет звернувся до мереж АЗС з проханням протягом трьох днів надати пояснення причин підвищення цін на бензин, дизель та скраплений газ.
Що очікувати українським водіям найближчими тижнями та які ціни на АЗС станом на 9 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.