МВФ закликав готуватися до непередбачуваного на тлі війни в Ірані

12:28 09.03.2026 Пн
2 хв
Чого чекати, якщо конфлікт затягнеться?
aimg Ірина Глухова
Фото: директор МВФ Крісталіна Георгієва (Getty Images)

Затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на світові ринки та економіки, створюючи неочікувані виклики для політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої, яку наводить Bloomberg.

Читайте також: Бензин по 100 гривень? Як новий стрибок цін на нафту у світі змінить цінники на АЗС в Україні

"Якщо новий конфлікт виявиться затяжним, він може суттєво вплинути на ринкові настрої, економічне зростання та інфляцію, ставлячи нові вимоги до політиків", - сказала Георгієва на симпозіумі в Токіо.

Вона додала, що наслідки можуть відчуватися навіть після закінчення бойових дій, створюючи тривалу невизначеність.

"У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме та готуйтеся до цього", - застерегла директорка МВФ.

Георгієва підтвердила, що судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося на 90%. Через неї проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти та скрапленого природного газу, включаючи приблизно половину імпорту нафти в Азії та чверть імпорту СПГ.

На тлі цих шоків глава МВФ закликала політиків інвестувати у сильні інституції та розвиток приватного сектору.

"Ви контролюєте власну внутрішню політику. Ви можете підготувати економіку до ефективного протистояння цим шокам", - підкреслила Георгієва.

Як війна в Ірані вплинула на ціни

Через блокаду танкерів Ормузькою протокою ціни на нафту пішли вгору.

2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів і на цьому тлі європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.

Минулого тижня вже спостерігалося зростання цін на пальне та утворення черг на заправках. Експерти пояснюють це скоріше панічною реакцією на новини, ніж реальними проблемами з постачанням.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький підтвердив, що ціни на пальне в Україні піднялися в середньому до 6 гривень за літр.

У відповідь президент України Володимир Зеленський запевнив, що дефіциту пального не очікується, а державна компанія "Укрнафта" мінімізує націнку на бензин і дизель, щоб стримати зростання цін для населення.

Крім того, Антимонопольний комітет звернувся до мереж АЗС з проханням протягом трьох днів надати пояснення причин підвищення цін на бензин, дизель та скраплений газ.

Що очікувати українським водіям найближчими тижнями та які ціни на АЗС станом на 9 березня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

