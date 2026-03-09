МВФ призвал готовиться к непредсказуемому на фоне войны в Иране

Затяжные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на мировые рынки и экономики, создавая неожиданные вызовы для политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которое приводит Bloomberg.
"Если новый конфликт окажется затяжным, он может существенно повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам", - сказала Георгиева на симпозиуме в Токио.
Она добавила, что последствия могут ощущаться даже после окончания боевых действий, создавая длительную неопределенность.
"В этой новой глобальной среде думайте о немыслимом и готовьтесь к этому", - предостерегла директор МВФ.
Георгиева подтвердила, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, включая примерно половину импорта нефти в Азии и четверть импорта СПГ.
На фоне этих шоков глава МВФ призвала политиков инвестировать в сильные институты и развитие частного сектора.
"Вы контролируете собственную внутреннюю политику. Вы можете подготовить экономику к эффективному противостоянию этим шокам", - подчеркнула Георгиева.
Из-за блокады танкеров через Ормузский пролив цены на нефть пошли вверх.
2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов и на этом фоне европейские цены на газ подскочили более чем на 50%, а мировые энергорынки испытали потрясения.
На прошлой неделе уже наблюдался рост цен на топливо и образование очередей на заправках. Эксперты объясняют это скорее панической реакцией на новости, чем реальными проблемами с поставками.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил, что цены на топливо в Украине поднялись в среднем до 6 гривен за литр.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заверил, что дефицита топлива не ожидается, а государственная компания "Укрнафта" минимизирует наценку на бензин и дизель, чтобы сдержать рост цен для населения.
Кроме того, Антимонопольный комитет обратился к сетям АЗС с просьбой в течение трех дней предоставить объяснения причин повышения цен на бензин, дизель и сжиженный газ.
Что ожидать украинским водителям в ближайшие недели и какие цены на АЗС по состоянию на 9 марта - читайте в материале РБК-Украина.