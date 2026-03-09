МВФ призвал готовиться к непредсказуемому на фоне войны в Иране

"Если новый конфликт окажется затяжным, он может существенно повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам", - сказала Георгиева на симпозиуме в Токио.

Она добавила, что последствия могут ощущаться даже после окончания боевых действий, создавая длительную неопределенность.

"В этой новой глобальной среде думайте о немыслимом и готовьтесь к этому", - предостерегла директор МВФ.

Георгиева подтвердила, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, включая примерно половину импорта нефти в Азии и четверть импорта СПГ.

На фоне этих шоков глава МВФ призвала политиков инвестировать в сильные институты и развитие частного сектора.

"Вы контролируете собственную внутреннюю политику. Вы можете подготовить экономику к эффективному противостоянию этим шокам", - подчеркнула Георгиева.