ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

МВФ призвал готовиться к непредсказуемому на фоне войны в Иране

12:28 09.03.2026 Пн
2 мин
Чего ждать, если конфликт затянется?
aimg Ірина Глухова
МВФ призвал готовиться к непредсказуемому на фоне войны в Иране Фото: директор МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)

Затяжные боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на мировые рынки и экономики, создавая неожиданные вызовы для политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которое приводит Bloomberg.

Читайте также: Бензин по 100 гривен? Как новый скачок цен на нефть в мире изменит ценники на АЗС в Украине

"Если новый конфликт окажется затяжным, он может существенно повлиять на рыночные настроения, экономический рост и инфляцию, ставя новые требования к политикам", - сказала Георгиева на симпозиуме в Токио.

Она добавила, что последствия могут ощущаться даже после окончания боевых действий, создавая длительную неопределенность.

"В этой новой глобальной среде думайте о немыслимом и готовьтесь к этому", - предостерегла директор МВФ.

Георгиева подтвердила, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%. Через него проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, включая примерно половину импорта нефти в Азии и четверть импорта СПГ.

На фоне этих шоков глава МВФ призвала политиков инвестировать в сильные институты и развитие частного сектора.

"Вы контролируете собственную внутреннюю политику. Вы можете подготовить экономику к эффективному противостоянию этим шокам", - подчеркнула Георгиева.

Как война в Иране повлияла на цены

Из-за блокады танкеров через Ормузский пролив цены на нефть пошли вверх.

2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном предприятии после атаки иранских дронов и на этом фоне европейские цены на газ подскочили более чем на 50%, а мировые энергорынки испытали потрясения.

На прошлой неделе уже наблюдался рост цен на топливо и образование очередей на заправках. Эксперты объясняют это скорее панической реакцией на новости, чем реальными проблемами с поставками.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подтвердил, что цены на топливо в Украине поднялись в среднем до 6 гривен за литр.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заверил, что дефицита топлива не ожидается, а государственная компания "Укрнафта" минимизирует наценку на бензин и дизель, чтобы сдержать рост цен для населения.

Кроме того, Антимонопольный комитет обратился к сетям АЗС с просьбой в течение трех дней предоставить объяснения причин повышения цен на бензин, дизель и сжиженный газ.

Что ожидать украинским водителям в ближайшие недели и какие цены на АЗС по состоянию на 9 марта - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран МВФ пальне
Новости
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС