МВФ выделил Украине первый транш кредита по новой программе

Фото: МВФ (www.imf.org)

Первый транш поступил в международные резервы, которыми управляет НБУ

Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно сообщению, средства зачислены в международные резервы, которыми управляет НБУ.

В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Основными требованиями МВФ по новой программе были утверждение государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, а также реформа в энергетическом секторе, которая включает выход на рыночные цены на газ.

Как отметили в Министерстве финансов, новая программа открывает возможности для получения макрофинансовой помощи ЕС, а также финансовых гарантий Всемирного банка, под которые Украина планирует заимствовать на внешних рынках.

В НБУ заявляли, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками на выплату внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's указывало, что новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем действовавшая до сих пор, программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов. В агентстве напомнили, что темпы проведения реформ в рамках требований программы расширенного финансирования МВФ (Extended Fund Facility - EFF), утвержденной в 2015 году, замедлились, и с марта 2017 года действие программы было приостановлено. Всего Украина получила по этой программе половину - 8,7 млрд долларов.