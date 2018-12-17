Нацбанк назвал ключевой вызов для Украины на следующий год

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Украина должна выплатить рекордную сумму долгов

В 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов, поэтому ключевой вызов на следующий год - как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, график выплат является достаточно напряженным, но управляемым, при условии продолжения сотрудничества с МВФ. Предполагается запуск новой программы Stand-By, рассчитанной на 14 месяцев с запланированным объемом 2,8 млрд СПЗ (3,9 млрд долларов), разделенным на три транша.

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"Если Украина будет выполнять программу, то риск недостатка финансирования существенно снизится", - говорится в отчете.

В НБУ отметили, что соглашение с МВФ открывает доступ к средствам других кредиторов, в частности ЕС и ВБ. Их кредиты направят на финансирование потребностей бюджета. Однако чтобы полностью покрыть потребности в финансировании, правительство будет вынуждено размещать еврооблигации, а также активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.

"Стоимость новых рыночных заимствований высока. Ситуация на мировых рынках долгового капитала не является благоприятной, кроме того, положение осложняют двойные выборы следующего года. Как показали размещения еврооблигаций Украины в октябре и отложенное размещение корпоративных еврооблигаций "Нафтогаза" в ноябре, инвесторы уже сейчас требуют значительную премию за риск", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, на погашение и обслуживание долгов в госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 млрд грн - почти треть бюджета.

По данным Всемирного банка, в 2019 году правительству Украины понадобится примерно 7,7 млрд долларов (5,8% ВВП) для погашения государственного долга (в иностранной и национальной валюте) и еще 2,9 млрд долларов (2,3% ВВП), для покрытия прогнозируемого дефицита государственного бюджета.