МВФ в новой программе снизил требования к реформам в Украине, - S&P

Фото: Standard & Poor's (Flickr Econostrum)

Новая программа будет менее амбициозной и будет рассчитана на сложный период выборов в Украине

Новая программа МВФ stand-by в размере 3,9 млрд долларов содержит меньше требований к структурным реформам в Украине, чем действовавшая до сих пор программа расширенного финансирования EFF на 17,5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Как отмечается в сообщении агентства, утверждение программы stand-by произойдет до конца 2018 года после утверждения парламентом бюджета на 2019 года и одобрения со стороны руководства МВФ.

"Насколько мы понимаем, целью новой программы является предоставление Украине финансирования в сложный электоральный период 2019 года; она будет способствовать поддержанию политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности. Программа учитывает политические реалии и поэтому будет менее амбициозной в сравнении с текущей программой МВФ в том, что касается требований в отношении структурных реформ", - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что темпы проведения реформ в рамках выполнения требований программы расширенного финансирования МВФ (Extended Fund Facility - EFF), утвержденной в 2015 году, замедлились, и с марта 2017 года действие программы было приостановлено.

"Мы полагаем, что после проведения парламентских выборов в октябре 2018 года процесс формирования коалиции, вероятно, будет затруднен. При этом не исключено, что новое правительство может поставить под вопрос условия программы МВФ и потребовать проведения дополнительных переговоров. Тем не менее, учитывая ограниченные возможности Украины привлекать внешнее финансирование и значительные потребности в погашении валютного долга в ближайшие два года, мы прогнозируем, что требования МВФ в целом будут выполнены", - отмечается в сообщении агентства.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.