Маркарова назвала два ключевых вопроса для одобрения программы МВФ

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Для МВФ важна ответственная фискальная политика Украины

Министерство финансов Украины активно коммуницирует с Международным валютным фондом относительно принятия новой программы stand-by. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Маркарова, для сотрудничества с МВФ оставалось два вопроса: принятие бюджета, а также реформа в энергетическом секторе, включая выход на рыночные цены на газ.

Она подчеркнула, что для программы stand-by очень важной является фискально ответственная политика страны.

"Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом и надеемся поскорее выйти на Совет дироекторів", - сказала министр.

Маркарова сообщила, что получение транша МВФ открывает получение транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.

Напомним, 19 октября 2018 года Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ночь на 23 ноября. По сравнению с первым чтением доходы и расходы бюджета выросли на 17,7 млрд грн. Увеличение, в частности, произойдет благодаря повышению цен на газ для населения, что даст бюджету около 9 млрд грн.