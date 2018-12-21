МВФ виділив Україні перший транш кредиту за новою програмою

Фото: МВФ (www.imf.org)

Перший транш зарахований в міжнародні резерви, якими керує НБУ

Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою stand-by на суму 3,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з повідомленням, кошти зараховані в міжнародні резерви, якими керує НБУ.

В рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Основними вимогами МВФ за новою програмою були затвердження державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ, а також реформа в енергетичному секторі, включає вихід на ринкові ціни на газ.

Як зазначили в Міністерстві фінансів, нова програма відкриває можливості для отримання макрофінансової допомоги ЄС, а також фінансових гарантій Світового банку, під які Україна планує запозичувати на зовнішніх ринках.

В НБУ заявляли, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's зазначало, що нова програма МВФ stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів містить менше вимог до структурних реформ в Україні, що діяла досі, програма розширеного фінансування EFF на 17,5 млрд доларів. В агентстві нагадали, що темпи проведення реформ в рамках виконання вимог програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility - EFF), затвердженої в 2015 році, сповільнилися, і з березня 2017 року дію програми було призупинено. Всього Україна отримала за цією програмою половину - 8,7 млрд доларів.