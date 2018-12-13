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Смолий назвал сумму и сроки транша МВФ

Новости » Финансы    13.12.2018 - 14:31
Смолий назвал сумму и сроки транша МВФ
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Совет директоров МВФ примет решение 18 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в декабре транш от Международного валютного фонда (МВФ) в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долларов. Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как вы знаете, заседание Совета директоров Международного валютного фонда состоится 18 декабря. Мы ожидаем позитивное решение совета... И ожидаем, что очередной транш поступит до Рождества (25 декабря)", - сказал он.

По его словам, ожидается, что размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов.

"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)", - добавил Смолий.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что он ожидает поступления нового транша от Международного валютного фонда в Украину в течение 10 дней до 25 декабря.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что рассчитывает получить кредит от Международного валютного фонда уже в декабре 2018 года.

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