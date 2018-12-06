В НБУ рассказали, когда в Украину поступит новый транш от МВФ

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Смолий ожидает, что Украина получит транш от МВФ до 15 декабря

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий ожидает, что новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) поступит в Украину за 10 дней до католического Рождества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Украина выполнила все требования. Остаются только бюрократические процедуры", - сказал Смолий, добавив, что ожидает, что МВФ предоставит транш за десять дней до Рождества (25 декабря).

Вместе с тем, Смолий не уточнил размер ожидаемого транша. Но отметил, что это поможет НБУ увеличить свои валютные резервы до 19,2 млрд долларов с 17,8 млрд долларов в настоящее время.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда уже в декабре.

Как заявляла представитель президента в Верховной раде, нардеп от БПП Ирина Луценко, МВФ выделит Украине около 2 млрд долларов после принятия государственного бюджета на 2019 год.

Отметим, утром 23 ноября парламент принял бюджет-2019 во втором чтении, документ уже подписал глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, после чего он был передан на подпись президенту.