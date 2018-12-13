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МВФ затвердить терміни і кількість всіх траншів для України 18 грудня

Новини » Економіка    13.12.2018 - 18:10
МВФ затвердить терміни і кількість всіх траншів для України 18 грудня
Фото: Джеррі Райс (flickr.com.worldeconomicforum)

Рада директорів МВФ визначить кількість та термін надання траншів у рамках програми SBA

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 грудня визначить загальну кількість та термін надання траншів у рамках програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA). Про це повідомив офіційний представник Фонду Джеррі Райс, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За його словами, сума першого кредитного траншу в рамках програми SBA буде визначена радою директорів МВФ під час розгляду українського питання 18 грудня.

"Що стосується першого траншу і точної суми: це визначить рада директорів наступного тижня. Аналогічно, загальна кількість та термін надання траншів буде визначено радою директорів", - сказав Райс, додавши, що "засідання має пройти у відповідності з графіком".

При цьому він зазначив, що влада України в черговий раз підтвердила готовність слідувати політики макроекономічної стабілізації, впроваджувати реформ для підвищення припливу інвестицій і посилення росту.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) очікує в грудні транш від Міжнародного валютного фонду у сумі від 1,4 до 1,9 млрд доларів.

Раніше глава Національного банку України Яків Смолій заявляв, що він очікує надходження нового траншу від Міжнародного валютного фонду в Україну протягом 10 днів до 25 грудня.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що розраховує отримати кредит від Міжнародного валютного фонду вже в грудні 2018 року.

19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів.

 

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