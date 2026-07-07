МВФ прогнозує економіці України шалений ріст, але є умова

Експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що Україна може стати однією з найбільш швидкозростаючих економік Європи в найближчі 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

"Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна й надалі завдає значної шкоди населенню та економіці", - пояснили у МВФ.

Однак без цього припущення картина виглядає значно гірше. За песимістичним сценарієм МВФ, який передбачає затягування бойових дій, економічне зростання України у 2027 році сягне лише 1% .

Це, своєю чергою, спричинить значне зростання обсягів капітальних інвестицій на тлі відбудови, вартість якої, за останньою оцінкою Світового банку, наближається до 600 млрд доларів .

Він передбачає, як і базовий сценарій МВФ, що війна поступово згасатиме , а процес відновлення розпочнеться повною мірою.

Однак такий оптимістичний прогноз ґрунтується на сценарії масштабної відбудови країни.

У МВФ припускають, що середньорічне зростання економіки України становитиме 3,8%, а найкращим роком стане 2028-й , коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%.

Раніше РБК-Україна аналізувало нову угоду з МВФ та пояснювало, що буде з тарифами для населення вже незабаром.

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