МВФ прогнозує економіці України шалений ріст, але є умова
Експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що Україна може стати однією з найбільш швидкозростаючих економік Європи в найближчі 5 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
У МВФ припускають, що середньорічне зростання економіки України становитиме 3,8%, а найкращим роком стане 2028-й, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%.
Однак такий оптимістичний прогноз ґрунтується на сценарії масштабної відбудови країни.
Він передбачає, як і базовий сценарій МВФ, що війна поступово згасатиме, а процес відновлення розпочнеться повною мірою.
Це, своєю чергою, спричинить значне зростання обсягів капітальних інвестицій на тлі відбудови, вартість якої, за останньою оцінкою Світового банку, наближається до 600 млрд доларів.
Однак без цього припущення картина виглядає значно гірше. За песимістичним сценарієм МВФ, який передбачає затягування бойових дій, економічне зростання України у 2027 році сягне лише 1%.
"Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна й надалі завдає значної шкоди населенню та економіці", - пояснили у МВФ.
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