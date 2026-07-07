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МВФ прогнозує економіці України шалений ріст, але є умова

12:46 07.07.2026 Вт
1 хв
Фонд описав оптимістичний і песимістичний сценарії
aimg Юлія Капітонова
МВФ прогнозує економіці України шалений ріст, але є умова Фото: Ключовий вплив на економіку України матиме війна (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що Україна може стати однією з найбільш швидкозростаючих економік Європи в найближчі 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

У МВФ припускають, що середньорічне зростання економіки України становитиме 3,8%, а найкращим роком стане 2028-й, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%.

Однак такий оптимістичний прогноз ґрунтується на сценарії масштабної відбудови країни.

Він передбачає, як і базовий сценарій МВФ, що війна поступово згасатиме, а процес відновлення розпочнеться повною мірою.

Це, своєю чергою, спричинить значне зростання обсягів капітальних інвестицій на тлі відбудови, вартість якої, за останньою оцінкою Світового банку, наближається до 600 млрд доларів.

Однак без цього припущення картина виглядає значно гірше. За песимістичним сценарієм МВФ, який передбачає затягування бойових дій, економічне зростання України у 2027 році сягне лише 1%.

"Перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна й надалі завдає значної шкоди населенню та економіці", - пояснили у МВФ.

Раніше РБК-Україна аналізувало нову угоду з МВФ та пояснювало, що буде з тарифами для населення вже незабаром.

Також ми писали, що Фонд підтримав надання Україні чергового кредитного траншу.

Окрім того, ми розповідали, коли буде податок на посилки - у ВРУ назвали дедлайн для закону.

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