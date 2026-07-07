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МВФ прогнозирует экономике Украины стремительный рост, но есть условие

12:46 07.07.2026 Вт
2 мин
Фонд описал оптимистический и пессимистический сценарии
aimg Юлия Капитонова
МВФ прогнозирует экономике Украины стремительный рост, но есть условие Фото: Ключевое влияние на экономику Украины будет иметь война (Getty Images)
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Эксперты Международного валютного фонда считают, что Украина может стать одной из самых быстрорастущих экономик Европы в ближайшие пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В МВФ предполагают, что среднегодовой рост экономики Украины будет составлять 3,8%, а лучшим годом станет 2028 год, когда ВВП может вырасти примерно на 4,2%.

Однако такой оптимистический прогноз основывается на сценарии масштабного восстановления страны.

Он предполагает, как и базовый сценарий МВФ, что война будет постепенно угасать, а процесс восстановления начнется в полной мере.

Это, в свою очередь, приведет к значительному росту объемов капитальных инвестиций на фоне восстановления, стоимость которого, по последней оценке Всемирного банка, приближается к 600 млрд долларов.

Однако без этого предположения картина выглядит гораздо хуже. В рамках пессимистического сценария МВФ, который предусматривакт затягивание боевых действий, экономический рост Украины в 2027 году составит всего 1%.

"Перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, поскольку война и дальше наносит значительный ущерб населению и экономике", - объяснили в МВФ.

Ранее РБК-Украина анализировало новое соглашение с МВФ и объясняло, что будет с тарифами для населения.

Также мы писали, что Фонд поддержал предоставление Украине очередного кредитного транша.

Кроме того, мы рассказывали, когда будет налог на посылки - в ВРУ назвали дедлайн для закона.

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