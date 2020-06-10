МВФ одобрил программу помощи Украине, а на Донбассе подорвался автомобиль ВСУ: новости за 9 июня

МВФ одобрил программу Stand-By для Украины, Киев не готов к смягчению карантина, на Донбассе подорвался автомобиль ВСУ. Подробнее о том, что произошло во вторник, 9 июня, - в материале РБК-Украина

МВФ одобрил программу помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выделить около 2,1 млрд долларов США

На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ, ранены 10 военных

Под Авдеевкой в Донецкой области подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Ранения получили 10 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Спартан", вероятно, наехал на взрывное устройство.

К смягчению карантина не готовы Киев и семь областей, - Минздрав

По состоянию на сегодня в Украине семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина. Регионы не соответствуют необходимым критериям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и Киев. Уровень инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) в регионах превышает допустимые показатели.

В Раде не исключают отставку Кабмина перед местными выборами

В "Слуге народа" не исключают отставки Кабинета министров Украины. Этом может произойти перед местными выборами в октябре.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Источники издания сообщают, что такой сценарий возможен, если упадет уровень доверия к правительству, а экономика будет в сложном состоянии.

В Киеве на взятке задержали проректора университета

Проректора по международным связям одного из столичных частных университетов задержали на взятке. За 224 тысячи гривен чиновник обещал решить вопрос поступления иностранцев в вуз.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, проректор требовал взятку за содействие в получении документов для въезда на территорию Украины восьми иностранцам.

На суде по MH17 показали фото перевозки "Бука"

На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото транспортировки российской установки "Бук". Следствие считает, что именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что обвинение на основе фото объяснило проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из боевиков, которого на суде не называют.

Зеленский хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой

Владимир Зеленский рассказал, что хотел заболеть коронавирусом и самоизолироваться на Банковой. Но от этой идеи президент быстро отказался, понимая, что у него есть семья, которая бы не поняла такой поступок.

Такое необычное заявление Зеленский сделал в интервью Украинской правде.

Президента спросили, боится ли он коронавируса, на что он ответил, что нет. И поведал историю, как хотел "пройти на себе этот этап", чтобы успокоить людей.

Пьяный российский актер устроил ДТП в Москве: есть погибший

Популярный российский актер Михаил Ефремов попал в жуткую аварию в центре Москвы поздно вечером, 8 июня. Очевидцы сообщили, что знаменитый российский артист с трудом держался на ногах и за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Михаил Ефремов пересек сплошную лини и в лоб столкнулся с небольшим грузовым автомобилем. За рулем находился Сергей Захаров, житель Рязани. Его зажало в машине, и он сильно пострадал. Рано утром 9 июня он скончался в одной из московских клиник.