ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На суде по MH17 показали фото перевозки "Бука"

Новости » Политика     09.06.2020 - 17:59
На суде по MH17 показали фото перевозки "Бука"
Фото: место крушения самолета (Ministerie van Defensie)

Обвинение уверено, что именно этот "Бук" сбил малазийский самолет

На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото транспортировки российской установки "Бук". Следствие считает, что именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Сообщается, что обвинение на основе фото объяснило проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из боевиков, которого на суде не называют.

На суде по MH17 показали фото перевозки &quot;Бука&quot;

Фото: транспортировка "Бука" (nu.nl)

По словам прокурора, подлинность фото проверена на основе данных из открытых источников, а также экспертных оценок в совокупности со свидетельскими показаниями.

Кроме того, прокуратура заявила о наличии видео грузовика, который перевозит "Бук" без ракеты под Луганском. Изначально российская сторона подтверждала подлинность видео, но указывала, что оно снято на подконтрольной Украине территории. Позже представители РФ заявили о якобы манипуляциях с видео.

В целом обвинение пришло к выводу о российском происхождении "Бука", поскольку он имел внешние признаки, характерные для установки, зафиксированной на территории России 23 июня 2014 года. В частности, конкретный серийный номер 3X2. Однако на просьбу о правовой помощи РФ заявила, что этот "Бук" якобы никогда не был на территории Украины, и нет необходимости отвечать на запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие исключает версию России о месте запуска ракеты с якобы подконтрольного Украине района.

На этой неделе началась вторая сессия суда в Гааге, который рассматривает катастрофу MH17; уже стало известно, что скандальное интервью террориста Игоря Гиркина приобщат к делу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассБукMH17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь