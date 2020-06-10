МВФ схвалив програму допомоги Україні, а на Донбасі підірвався автомобіль ВСУ: новини за 9 червня

МВФ схвалив програму Stand-By для України, Київ не готовий до пом'якшення карантину, на Донбасі підірвався автомобіль ВСУ. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 9 червня, - в матеріалі РБК-Україна

МВФ схвалив програму допомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

Затвердження програми Stand-By дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів США.

На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, поранені 10 військових

Під Авдіївкою у Донецькій області підірвався автомобіль "Спартан" Збройних сил України. Поранення отримали 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Спартан", ймовірно, наїхав на вибуховий пристрій.

До пом'якшення карантину не готові Київ і сім областей, - МОЗ

За станом на сьогодні в Україні сім областей і Київ не готові до пом'якшення карантину. Регіони не відповідають необхідним критеріям.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, до ослаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області та Київ. Рівень інцидентності (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) в регіонах перевищує допустимі показники.

У Раді не виключають відставку Кабміну перед місцевими виборами

У "Слуги народу" не виключають відставки Кабінету міністрів України. Це може статися перед місцевими виборами у жовтні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Джерела видання повідомляють, що такий сценарій можливий, якщо впаде рівень довіри до уряду, а економіка буде в складному стані.

У Києві на хабарі затримали проректора університету

Проректора з міжнародних зв'язків одного зі столичних приватних університетів затримали на хабарі. За 224 тисячі гривень посадовець обіцяв вирішити питання вступу іноземців до вишу.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури міста Києва Надія Максимець.

За її словами, проректор вимагав хабар за сприяння отримання документів для в’їзду на територію України восьми іноземцям.

На суді по MH17 показали фото перевезення "Бука"

На суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото транспортування російської установки "Бук". Слідство вважає, що саме з цієї установки був збитий літак Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє голландське видання nu.nl.

Повідомляється, що обвинувачення на основі фото пояснило перевірку достовірності зібраних фотодоказів. Зокрема, був знайдений власник вантажівки, що транспортувала "Бук". Він підтвердив, що бойовики захопили транспорт за дев'ять днів до катастрофи. Інформацію також підтвердив один з бойовиків, якого на суді не називають.

Зеленський хотів заразитися коронавірусом і закритися на Банковій

Володимир Зеленський розповів, що хотів захворіти на коронавірус і самоізолюватися на Банковій. Але від цієї ідеї президент швидко відмовився, розуміючи, що у нього є сім'я, яка б не зрозуміла такий вчинок.

Таку незвичайну заяву Зеленський зробив в інтерв'ю Українській правді.

Президента запитали, чи боїться він коронавіруса, на що він відповів, що ні. І повідав історію, як хотів "пройти цей етап", щоб заспокоїти людей.

П'яний російський актор влаштував ДТП в Москві: є загиблий

Відомий російський автор Михайло Єфремов потрапив в страшну аварію в центрі Москви пізно ввечері, 8 червня. Очевидці повідомили, що знаменитий російський артист насилу тримався на ногах і за кермом він перебував у нетверезому стані.

Михайло Єфремов перетнув суцільну лінію і в лоб зіткнувся з невеликим вантажним автомобілем. За кермом знаходився Сергій Захаров, житель Рязані. Його затиснуло в машині, і він сильно постраждав. Рано вранці 9 червня він помер в одній з московських клінік.