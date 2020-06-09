В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Дениса Шмыгаля приближается к стодневному рубежу своей работы. Три месяца новое правительство проработало без нескольких министров и программы. Заполнить некоторые вакансии смогли только на прошлой неделе.

Тогда как правительственную программу Рада забраковала, отправив ее на доработку. И тем самым оставив Кабмин еще на какое-то время без годового иммунитета. Впрочем, эта неприкасаемость – очень условная.

О том, какие разногласия у Кабмина возникли с депутатами и чем второй состав правительства времен президентства Зеленского отличается от первого – в материале РБК-Украина.

Почти сто дней назад Владимир Зеленский призвал парламент заменить правительство "новых лиц", проработавшее менее полугода, на правительство "для людей".

Чтобы остановить падение рейтингов власти и исправить экономические просчеты, президент решил провести полную перезагрузку Кабмина, заполнив его более опытными управленцами и несколькими "старыми" министрами.

Кабмин изначально формировали в спешке. Доукомплектовывать его пришлось уже по ходу работы. Даже с кандидатурой преемника Алексея Гончарука на Банковой определились менее чем за неделю до голосования в Раде. Им стал Денис Шмыгаль, экс-менеджер энергохолдинга ДТЭК, назначенный Зеленским в августе прошлого года главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В феврале чиновническая карьерная лестница привела Шмыгаля на пост вице-премьера – министра по вопросам развитию общин и территорий в правительстве Гончарука. А уже месяц спустя, 4 марта, он перебрался в кресло премьера.

Ключевая разница между двумя правительствами заключаются разве что в кадровой политике премьеров, их манере управления и делегировании полномочий. По большому счету, Кабмин Шмыгаля пока мало чем отличается от предыдущего, признают несколько собеседников в команде Зеленского.

Новое правительство работает немногим более трех месяцев (Фото: kmu.gov.ua)

Шмыгаль, в отличие от Гончарука, участвовал в формировании Кабмина только на последних этапах. Со многими кандидатами, получившими министерские портфели, в Офисе президента определились еще до того, как нашли замену премьеру. А потому правительством Шмыгаля его можно назвать "с очень большой натяжкой", сказал в разговоре с РБК-Украина собеседник из команды Зеленского.

По его словам, "полностью лояльным" к нынешнему премьеру можно считать только министра Кабмина Олега Немчинова. Также по инициативе Шмыгаля в правительство пришли работать министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, с которым премьер учился в университете, а также и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Ее изначально планировали назначить министром, но эта кандидатура не нашла поддержки в депутатском корпусе, в частности и среди "Слуги народа".

Претензия к ней, как и к самому Шмыгалю, сводилась к их связи со структурами Рината Ахметова. У Зеленского любое влияние олигарха на правительство и его главу всячески отрицают.

"Нельзя сказать, что Шмыгаль ходит к Ахметову на инструктаж. Но их философия по части генерации во многом совпадает", – сказал изданию один из источников в окружении президента.

Отношения внутри команды

Выстраивая вертикаль в Кабмине, Шмыгаль возобновил практику работы в правительственных комитетах. В этих комитетах за каждым из трех вице-премьеров закреплено по несколько министров, с которыми они совместно разрабатывают проекты решений для рассмотрения правительства.

Такая иерархия не всем членам Кабмина пришлась по душе. В этой конструкции министр развития общин и территорий Алексей Чернышов попал под кураторство вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Чернышов считает, что может обойтись и без Федорова. И на этой почве у них назревает конфликт", – рассказал РБК-Украина один из источников в команде Зеленского.

Другой проинформированный собеседник РБК-Украина уточнил, что у Чернышова прослеживаются амбиции, которые не ограничиваются занимаемой им должностью "рядового" министра. И добавил, что такого рода амбиции наблюдаются и у недавно назначенного министра здравоохранения Максима Степанова.

Еще один источник издания, хорошо знакомый с "внутренней кухней" правительства, пояснил, что работу Кабмина Шмыгаль выстроил по принципу предприятия.

"Шмыгаль – директор на предприятии, а члены правительства – его заместители, которые должны выполнять его указания. А ведь на самом деле это коллегиальный орган, где каждый министр несет, в том числе, и политическую ответственность. Не все министры согласны с такой конфигурацией, но многие предпочитают об этом молчать и не плевать против ветра", – сказал собеседник.

Есть министры, которые пользуются все же большим весом и самостоятельностью, чем остальные. Например, Арсен Аваков, сумевший продержаться в своем кресле уже в пятом правительстве. К его мнению премьер-министр зачастую прислушивается, уверяют источники издания.

Попытки оппозиции – причем как во времена прошлой власти, так и нынешней – отправить министра МВД в отставку каждый раз лишь подчеркивали "непотопляемость" Авакова. В "Слуге народа" допускают, что последняя инициатива фракции "Голос" со сбором подписей за увольнение правительственного "старожила", как и ранее, не увенчается успехом.

Уход Авакова возможен только в том случае, если этого захочет президент, констатировали несколько собеседников в монобольшинстве. И то при условии, что Зеленский лично донесет это решение до членов фракции и представит на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".

"По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", – говорит источник из числа так называемой "малой фракции" СН.

Арсен Аваков все еще в статусе "не первого, но и не второго человека в правительстве" (Фото: kmu.gov.ua)

Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене Авакова в тупик, признал другой влиятельный собеседник в монобольшинстве. При этом глава государства заверил фракцию, что министр не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится.

Различия между стилем управления двух премьеров заключаются и в их подходе к формированию команд министров. У Гончарука каждый член правительства был вправе сам подбирать себе заместителей. И он открыто отмахивался от любых кандидатур на посты замминистров или руководителей центральных органов исполнительной власти, предложенных со стороны.

Но в нынешнем правительстве последнее слово по назначению тех или иных замов и руководителей ЦОИВ – за Шмыгалем, говорит собеседник, близкий к руководству ОП.

"Когда ему кого-то рекомендует, в том числе из Офиса, он слушает, но дальше посылает по долгому бюрократическому кругу спецпроверки. И на этом этапе возникают разного рода вопросы к предложенной ему кандидатуре – например, к добропорядочности. В результате многие кадровые решения подвисают", – сказал собеседник.

В некоторых операционных вопросах Шмыгаль более самостоятельный в силу большей опытности, нежели это было в случае с Гончаруком, говорит другой источник в команде Зеленского.

"Но разумеется, что все ключевые и системные вопросы премьер – как Гончарук, так и Шмыгаль – обсуждает с Банковой. И последнее слово – за президентом. В нынешних реалиях это удел любого правительства во время президентства Зеленского. Так выстроена система управления страной", – признал собеседник.

Программа комом

При формировании Кабинета министров Шмыгаля монобольшинство осталось за бортом каких-либо консультаций или собеседований. О многих кандидатах депутаты впервые узнали незадолго до их назначения. По этой же причине немало министров в "Слуге народа" воспринимают как "чужаков".

В отличие от Гончарука, со Шмыгалем у монобольшинства отношения более формализованные. Зачастую руководство "Слуги народа" контактирует с новым премьером через его помощников.

Отношения с новым правительством действительно отличаются, подтвердила РБК-Украина замглавы фракции монобольшинства Евгения Кравчук. В Кабинете министров Гончарука было пятеро министров, прошедших в Раду по списку "Слуги народа". Тогда как многих министров, назначенных в новое правительстве, депутаты не знали, отметила Кравчук.

"В оправдание новому Кабмину можно сказать, что они были назначены накануне коронакризиса и карантина. В том числе из-за этого немного ухудшилось общение народных депутатов и представителей правительства. Вероятно, я не единственная, кто скажет, что некоторые министры месяцами не приходят на заседания профильных комитетов. Думаю, сейчас, когда заканчиваются карантинные мероприятия, это сотрудничество будет улучшено", – сказала Кравчук.

Ее коллега по фракции Александр Качура пояснил изданию, что о многих решениях Кабмина во фракции узнают из Telegram-каналов оппозиционных депутатов. И этой нехваткой коммуникации в "Слуге народа"

Это недовольство вылилось во время рассмотрения проекта изменений в бюджет на 2020 год, когда в марте парламент отправив его на повторное первое чтение. А в последние недели народные депутаты то и дело упражняются в своей критике программы деятельности Кабинета министров.

Чтобы правительство получило годовую неприкасаемость, предусмотренную законом, за эту программу должно проголосовать большинство народных депутатов. Но даже в президентской фракции не скрывают свое возмущение предложенным им документом. По словам Кравчук, во фракции сразу же предупредили правительство, что в исходном виде программа не устраивает парламентские комитеты и что ее придется доработать с учетом их замечаний.

Суть программы – "за все хорошее и против всего плохого", подтвердил РБК-Украина Александр Качура. По его словам, Кабмин подошел к написанию этой программы как к формальности, посчитав, что парламент проголосует за что угодно.

"Это просто набор лозунгов и деклараций на несколько страниц без конкретных путей реализаций, экономических показателей и результатов, без конкретного перечня законопроектов, которые нужно принять. Как парламент сможет потом на основе деклараций контролировать деятельность правительства? Мы не готовы относиться к этому как к формальности и нести за это ответственность", – отметил депутат.

В "Слуге народа" объяснили, что в комитетах многие министры продемонстрировали неплохие и даже отличные программы по части работы своих ведомств. Но почему на базе этих наработок не составили комплексную программу правительству, а вместо этого внесли "какой-то реферат" – депутаты недоумевают.

В прошлый четверг Рада, ожидаемо, отправила правительственную программу на доработку. Дальше Кабмин может повторно внести обновленную программу, а парламент в течение пятнадцати дней – принять ее или вновь отклонить, объяснил Качура. Но во втором случае правительство в течение года уже не сможет внести еще один вариант программы и таким образом не получит годового иммунитета.

В Раде много вопросов к экономическому блоку Кабмина. На фото: Денис Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко (kmu.gov.ua)

В комментарии РБК-Украина Денис Шмыгаль пояснил, что коронавирус стал для многих правительств мира "черным лебедем", что сильно сузило горизонт планирования. Именно по этой причине Кабмин решил разбить программу деятельности на две части, отметил премьер-министр.

"Первая – краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакриз и спасти жизни украинцев. И если посмотреть, то большинство шагов по этой части мы выполнили: это и пенсионное обеспечение, и пособие по безработице, и программы поддержки семей, и обеспечение больниц и многое другое. Вторая часть нашей программы – это была декларация о направлениях, куда мы планируем двигаться", – сказал Шмыгаль.

По его словам, во второй части правительство отталкивалось от программы президента и партии большинства. И потому как часть программы уже выполнена, а вторую часть народные депутаты "справедливо предложили расширить", премьер, по его словам, сам решил попросить парламент вернуть программу на доработку.

Несмотря на разноречия, возникшие вокруг этого документа, премьер-министр называет свои отношения как с Верховной радой, так и с Офисом президентом "конструктивными".

Претензий, помимо размытой программы и хромающей коммуникации, у "слуг народа" к правительству нет. Но в комитетах высказывают замечания к работе отдельных министров. Больше всего вопросов накопилось у аграрного комитета к недавно пришедшему в Кабмин министру экономики Игорю Петрашко, отметили сразу несколько представителей монобольшинства.

"Вероятно, заглушить эти разногласия можно будет за счет разделения Минэкономики и Минагро, которое может состояться в ближайшее время. Петрашко не очень довольны и в экономическом комитете, поскольку он так ни разу не посетил их заседания", – пояснил собеседник в команде Зеленского.

Говоря о перспективе разукрупнения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в комментарии изданию Денис Шмыгаль уточнил, что этот вопрос "на этапе дискуссии".

Немало критики досталось Петрашко из-за того, что депутатов не устроила программа правительства как раз в экономической части. Однако сам министр сказал изданию, что его отношения с фракцией "находятся в абсолютно нормальной, рабочей и конструктивной плоскости".

Что касается правительственной программы, то в экономическом блоке она предполагает две принципиально важные цели, уточнил министр. Первая – это внедрение принципа локализации производства в госзакупках.

"Это станет большим источником для поддержки украинских производителей и тех, кто будет производить в Украине. Для этого предусмотрено около 640 млрд грн, которые пойдут на госзаказ", – отметил РБК-Украина Петрашко.

Вторая цель, по словам министра, предусматривает доступное кредитование для предпринимателей под адекватную ставку. "Чтобы экономика начала расти на 7-8% в год, надо чтобы банковская система ежегодно выдавала около 400 млрд грн кредитов", – прокомментировал министр.

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Вряд ли в ближайшее время замечания от депутатов обернутся какими-либо ротациями в Кабмине. Но собеседники в президентской фракции не исключают, что правительство могут попросить уйти в отставку перед местными выборами в октябре. Такой сценарий возможен, если уровень доверия к правительству вновь начнет "проседать", а экономика не оправится от кризиса.

Так или иначе, окончательное решение будет за президентом. В нынешней конфигурации власти глава государства замкнул на себе все сферы, начиная от вопросов коммунальных тарифов и заканчивая борьбой с эпидемией коронавируса.

А потому правительство обречено на роль теневого громоотвода, призванного воплощать прикладные инициативы президента. Но, как только оно перестанет эффективно справляться с отведенной ролью, Зеленский может попрощаться с ним точно так же, как сделал это и с Кабмином Гончарука.