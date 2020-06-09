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К смягчению карантина не готовы Киев и семь областей, - Минздрав

Новости » Общество     09.06.2020 - 12:26
К смягчению карантина не готовы Киев и семь областей, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Условия для смягчения карантина зависят от трех показателей

По состоянию на сегодня в Украине семь областей и Киев не готовы к смягчению карантина. Регионы не соответствуют необходимым критериям.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области и Киев. Уровень инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) в регионах превышает допустимые показатели.

Кроме того, невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений объясняется и по данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения. А также из-за загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

К смягчению карантина не готовы Киев и семь областей, - МинздравФото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ru)

Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Украине фиксируют снижение числа новых случаев коронавируса, где за прошедшие сутки зафиксировали 394 больных COVID-19.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабмине не исключают замедление выхода из карантина.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинобласти
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