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На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ, ранены 10 военных

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 20:03
На Донбассе подорвался автомобиль ВСУ, ранены 10 военных
Фото: изувеченный взрывом "Спартан" (gp.gov.ua)

"Спартан", вероятно, наехал на взрывное устройство

Под Авдеевкой в Донецкой области подорвался автомобиль "Спартан" Вооруженных сил Украины. Ранения получили 10 военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Инцидент произошел сегодня утром. Автомобиль с украинскими военными двигался последним в колонне.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

Раненым военнослужащим оказали медицинскую помощь. Начато расследование по статье "террористический акт".

Напомним, в мае на вражеской мине подорвались четверо бойцов батальона "Луганск-1", погиб комбат Сергей Губанов.

А в конце марта в Луганской области на мине подорвался еще один украинский военнослужащий.

Также сообщалось, что от установленных боевиками мин страдают и местные жители.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныАвдеевкаДонбассподрыв
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