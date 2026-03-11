UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

МВФ обійшов Орбана? В України достатньо грошей, щоб протриматися до травня, - Politico

02:17 11.03.2026 Ср
2 хв
ЄС може повернутися до питання кредиту в розмірі 90 млрд євро вже після виборів в Угорщині
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва (president.gov.ua)

Україні після схвалення кредиту МВФ бюджетних коштів має вистачити до початку травня, щоб протриматися і воювати. Тепер у ЄС є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на кредит для України в розмірі 90 млрд євро.

За словами чотирьох джерел, знайомих із фінансовим становищем Києва, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня.

Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше 50 млрд доларів.

Однак зараз ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів було виділено майже відразу.

Чому рішення МВФ грає в плюс ЄС

У середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії.

Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу "Дружба" нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Але незважаючи на вето Угорщини, додатковий грошовий резерв від МВФ дає тепер ЄС більше часу для подолання загроз вето з боку Будапешта. Наприклад, після парламентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Два інших дипломати додали Politico ще один факт. У вівторок глава Мінфіну Нідерландів Елко Хайнен заявив свої колегам, що країна передбачила виділення Києву 3,5 млрд євро на рік як двосторонньої підтримки до 2029 року.

На що йде перший транш МВФ

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що країна отримала перший транш фінансової допомоги від МВФ у розмірі 1,5 млрд доларів.

Вона уточнила, що гроші витратять на пріоритетні видатки бюджету і макрофінансову стабільність.

Водночас у звіті МВФ було зазначено, що в межах нової програми фінансування фонд вимагає від України ухвалити низку податкових змін, а дедлайн цього - кінець березня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МВФВійна в Україні