МВФ обійшов Орбана? В України достатньо грошей, щоб протриматися до травня, - Politico

За словами чотирьох джерел, знайомих із фінансовим становищем Києва, військові резерви України виснажені не так сильно, як побоювалися політики, і країна зможе протриматися до початку травня.

Побоювання полягали в тому, що гроші можуть закінчиться до кінця березня, оскільки дефіцит бюджету цього року становив щонайменше 50 млрд доларів.

Однак зараз ситуація змінилася. Це сталося після того, як у лютому МВФ схвалив Україні кредит у розмірі 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів було виділено майже відразу.

Чому рішення МВФ грає в плюс ЄС

У середині грудня лідери ЄС домовилися надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро для оборони країни від російської агресії.

Однак нещодавно Угорщина заблокувала цю ініціативу, звинувативши Україну в затягуванні ремонту пошкодженого газопроводу "Дружба" нібито з політичних мотивів, щоб вплинути на вибори, що можуть призвести до відставки угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Але незважаючи на вето Угорщини, додатковий грошовий резерв від МВФ дає тепер ЄС більше часу для подолання загроз вето з боку Будапешта. Наприклад, після парламентських виборів, які відбудуться вже у квітні.

Два інших дипломати додали Politico ще один факт. У вівторок глава Мінфіну Нідерландів Елко Хайнен заявив свої колегам, що країна передбачила виділення Києву 3,5 млрд євро на рік як двосторонньої підтримки до 2029 року.