МВФ обошел Орбана? У Украины достаточно денег, чтобы продержаться до мая, - Politico

По словам четырех источников, знакомых с финансовым положением Киева, военные резервы Украины истощены не так сильно, как опасались политики, и страна сможет продержаться до начала мая.

Опасения заключались в том, что деньги могут закончится к концу марта, так как дефицит бюджета в этом году составил не менее 50 млрд долларов.

Однако сейчас ситуация изменилась. Это произошло после того, как в феврале МВФ одобрил Украине кредит в размере 8,1 млрд долларов, из которых 1,5 млрд долларов были выделены почти сразу.

Почему решение МВФ играет в плюс ЕС

В середине декабря лидеры ЕС договорились предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро для обороны страны от российской агрессии.

Однако недавно Венгрия заблокировала эту инициативу, обвинив Украину в затягивании ремонта поврежденного газопроводу "Дружба" якобы по политическим мотивам, чтобы повлиять на выборы, которые могут привести к отставке венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Но несмотря на вето Венгрии, дополнительный денежный резерв от МВФ дает теперь ЕС больше времени для преодоления угроз вето со стороны Будапешта. Например, после парламентских выборов, которые пройдут уже в апреле.

Два других дипломата добавили Politico еще один факт. Во вторник глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил свои коллегам, что страна предусмотрела выделение Киеву 3,5 млрд евро в год в качестве двусторонней поддержки до 2029 года.