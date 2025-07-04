МВФ дал Украине рекомендации по налогам

Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг .

Как отметила Козак 30 июня Совет директоров МВФ завершил восьмой обзор соглашения EFF с Украиной, который позволил выделить 0,5 млрд долларов, и это увеличило общие выплаты по программе до 10,6 млрд долларов.

По ее словам, МВФ выявил, что экономика Украины остается устойчивой. "Власти выполнили все количественные критерии эффективности на конец марта, предварительное действие и два структурных контрольных показателя, которые были необходимы для завершения обзора", - сказала она.

Рекомендации МВФ

Комментируя план Украины увеличить военные расходы в госбюджете-2025 на 400 млрд гривен, Козак отметила, что это также стало предметом обсуждений.

"Восстановление фискальной устойчивости в Украине требует постоянных и решительных усилий по реализации Национальной стратегии доходов. И эта стратегия включает модернизацию налоговой и таможенной системы, включая своевременное назначение главы таможни", - добавила она.

Кроме того, стратегия включает сокращение уклонения от уплаты налогов и гармонизацию определенного законодательства со стандартами ЕС.

"И идея этого пакета реформ заключается в том, что эти реформы в сочетании с улучшениями в управлении государственными инвестициями и среднесрочной бюджетной подготовкой, а также управлением фискальными рисками, в целом, будут иметь решающее значение для поддержки роста и инвестиций в Украине в среднесрочной перспективе", - сказала Козак.

Козак отметила, что Украина смогла сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на очень сложные обстоятельства и условия в рамках программы Фонда.

"Учитывая риски для перспектив и общие проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Украина, крайне важно сохранить импульс реформ. И мы говорили о мерах по мобилизации внутренних доходов, которые имеют решающее значение, а также о том, насколько они важны для восстановления устойчивости долга в среднесрочной перспективе", - сказала она.

Украине также важно завершить оставшиеся элементы реструктуризации долга в соответствии с целями программы. "И это будет иметь решающее значение для полного восстановления устойчивости долга в рамках программы", - добавила она.

Изменения в программе

Козак сообщила, что график выполнения программы был измен девятый обзор состоится ближе к концу года. "Он объединит в себе девятый и десятый обзоры в рамках этого нового графика. И, конечно, мы продолжаем тесно взаимодействовать с украинскими властями", - сказала она.