МВФ не буде проти підвищення податку для банків до 50%, - джерела

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не буде заперечувати, якщо в Україні піднімуть податок на прибуток банків з 25% до 50%.

Про це йдеться в публікації РБК-Україна "Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки" .

Питання підняття податку для банків обговорювалося під час роботи місії МВФ в Києві, яка завершилася 3 червня.

Джерела видання, які знайомі з результатами домовленостей, повідомили, що МВФ, який в цілому не підтримує збільшення такого податку через ризики зниження кредитування економіки, вже втретє пішов на поступки Україні.

Якщо зміни оподаткування банків схвалить Верховна Рада, то Фонд не буде проти.

"Вони (МВФ - ред.) не будуть проти. Так що будемо ухвалювати рішення", - сказав співрозмовник.

Податок у 50% на прибуток банків вже діяв в Україні в 2023 та 2024 роках. Він збільшив надходження до бюджету у рази.

Сумарно за два роки банки перерахували до спецфонду держбюджету понад 170 млрд гривень. У той час, як у 2022 році за ставки 18% - 7,3 млрд гривень.

У 2026 році такий податок теж діє. Він сплачується щокварталу. При цьому банкам заборонено при підрахунку прибутку враховувати збитки минулих періодів.

Вже за перший квартал 2026 року всі комерційні банки України із загального прибутку в 52,96 млрд гривень мають перерахувати до держбюджету 26,96 млрд гривень.