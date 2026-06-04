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МВФ не будет против повышения налога для банков до 50%, - источники

08:45 04.06.2026 Чт
2 мин
Такой налог значительно увеличит поступление средств в госбюджет
aimg Татьяна Степанова aimg Юрий Дощатов
МВФ не будет против повышения налога для банков до 50%, - источники Фото: МВФ не будет против повышения налога для банков до 50% (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Международный валютный фонд (МВФ) не будет возражать, если в Украине поднимут налог на прибыль банков с 25% до 50%.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики".

Вопрос поднятия налога для банков обсуждался во время работы миссии МВФ в Киеве, которая завершилась 3 июня.

Источники издания, знакомые с результатами договоренностей, сообщили, что МВФ, который в целом не поддерживает увеличение такого налога из-за рисков снижения кредитования экономики, уже в третий раз пошел на уступки Украине.

Если изменения налогообложения банков одобрит Верховная Рада, то Фонд не будет против.

"Они (МВФ - ред.) не будут против. Так что будем принимать решение", - сказал собеседник.

Налог в 50% на прибыль банков уже действовал в Украине в 2023 и 2024 годах. Он увеличил поступления в бюджет в разы.

Суммарно за два года банки перечислили в спецфонд госбюджета более 170 млрд гривен. В то время, как в 2022 году при ставке 18% - 7,3 млрд гривен.

В 2026 году такой налог тоже действует. Он уплачивается ежеквартально. При этом банкам запрещено при подсчете прибыли учитывать убытки прошлых периодов.

Уже за первый квартал 2026 года все коммерческие банки Украины из общей прибыли в 52,96 млрд гривен должны перечислить в госбюджет 26,96 млрд гривен.

Налог для банков

В Украине планируют снова повысить налог на прибыль банков до 50% в 2027 году из-за ожидаемого сокращения внешнего финансирования.

НБУ и банкиры категорически против из-за рисков для кредитования. Сторонники инициативы указывают на сверхприбыли банков от ОВГЗ. В то же время МВФ занимает нейтральную позицию.

Подробнее о позициях сторон и анализ всех "за" и "против", - читайте в материале РБК-Украина.

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Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины