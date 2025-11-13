МВФ анонсував приїзд місії в Україну і нагадав умову для кредитів

Місія Міжнародного валютного фонду незабаром приїде в Україну, щоб обговорити нову потенційну програму кредитування.
Про це заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Козак на брифінгу розповіла, що місія МВФ зосередиться на політиці, спрямованій на забезпечення макроекономічної стабільності України та стійкості її боргу. Акцент буде на реформах для підвищення мобілізації внутрішніх доходів, поліпшення управління та боротьби з корупцією.
"Ми вже певний час говоримо, що Україні необхідна надійна антикорупційна структура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, поліпшити діловий клімат і залучити інвестиції", - зазначила вона.
Директор Департаменту комунікацій МВФ звернула увагу, що зусилля з боротьби з корупцією є однією з основних вимог донорів України.
Варто зауважити, що таку заяву Козак зробила після того, як НАБУ викрило резонансну корупційну схему у сфері енергетики.
Чинна програма кредитування України від Міжнародного валютного фонду розрахована до 2027 року.
Проте українська влада вважає за необхідне розробити нову програму фінансування. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вже звернулася до МВФ із проханням почати підготовку нової програми, враховуючи, що війна Росії проти України триває.
3 жовтня директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак повідомила, що фонд веде обговорення з українською стороною щодо параметрів майбутньої програми.
Водночас нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що нова програма МВФ для країни може бути затверджена вже в січні 2026 року.