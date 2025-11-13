МВФ анонсировал приезд миссии в Украину и напомнил условие для кредитов

Козак на брифинге рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на политике, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности Украины и устойчивости ее долга. Акцент будет на реформах для повышения мобилизации внутренних доходов, улучшения управления и борьбы с коррупцией.

"Мы уже некоторое время говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная структура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить деловой климат и привлечь инвестиции", - отметила она.

Директор Департамента коммуникаций МВФ обратила внимание, что усилия по борьбе с коррупцией являются одним из основных требований доноров Украины.

Стоит заметить, что такое заявление Козак сделала после того, как НАБУ разоблачило резонансную коррупционную схему в сфере энергетики.