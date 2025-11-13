МВФ анонсировал приезд миссии в Украину и напомнил условие для кредитов

Миссия Международного валютного фонда вскоре приедет в Украину, чтобы обсудить новую потенциальную программу кредитования.
Об этом заявила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Козак на брифинге рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на политике, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности Украины и устойчивости ее долга. Акцент будет на реформах для повышения мобилизации внутренних доходов, улучшения управления и борьбы с коррупцией.
"Мы уже некоторое время говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная структура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить деловой климат и привлечь инвестиции", - отметила она.
Директор Департамента коммуникаций МВФ обратила внимание, что усилия по борьбе с коррупцией являются одним из основных требований доноров Украины.
Стоит заметить, что такое заявление Козак сделала после того, как НАБУ разоблачило резонансную коррупционную схему в сфере энергетики.
Действующая программа кредитования Украины от Международного валютного фонда рассчитана до 2027 года.
Тем не менее, украинские власти считают необходимым разработать новую программу финансирования. Премьер-министр Юлия Свириденко уже обратилась к МВФ с просьбой начать подготовку новой программы, учитывая, что война России против Украины продолжается.
3 октября директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила, что фонд ведет обсуждения с украинской стороной по параметрам будущей программы.
При этом недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что новая программа МВФ для страны может быть утверждена уже в январе 2026 года.