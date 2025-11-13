МВФ анонсував приїзд місії в Україну і нагадав умову для кредитів

Про це заявила директор Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Козак на брифінгу розповіла, що місія МВФ зосередиться на політиці, спрямованій на забезпечення макроекономічної стабільності України та стійкості її боргу. Акцент буде на реформах для підвищення мобілізації внутрішніх доходів, поліпшення управління та боротьби з корупцією.

"Ми вже певний час говоримо, що Україні необхідна надійна антикорупційна структура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, поліпшити діловий клімат і залучити інвестиції", - зазначила вона.

Директор Департаменту комунікацій МВФ звернула увагу, що зусилля з боротьби з корупцією є однією з основних вимог донорів України.

Варто зауважити, що таку заяву Козак зробила після того, як НАБУ викрило резонансну корупційну схему у сфері енергетики.