МВФ анонсировал приезд миссии в Украину и напомнил условие для кредитов
Миссия Международного валютного фонда вскоре приедет в Украину, чтобы обсудить новую потенциальную программу кредитования.
Об этом заявила директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Козак на брифинге рассказала, что миссия МВФ сосредоточится на политике, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности Украины и устойчивости ее долга. Акцент будет на реформах для повышения мобилизации внутренних доходов, улучшения управления и борьбы с коррупцией.
"Мы уже некоторое время говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная структура, чтобы создать равные условия, защитить государственные ресурсы, улучшить деловой климат и привлечь инвестиции", - отметила она.
Директор Департамента коммуникаций МВФ обратила внимание, что усилия по борьбе с коррупцией являются одним из основных требований доноров Украины.
Стоит заметить, что такое заявление Козак сделала после того, как НАБУ разоблачило резонансную коррупционную схему в сфере энергетики.
Новая программа МВФ для Украины
Действующая программа кредитования Украины от Международного валютного фонда рассчитана до 2027 года.
Тем не менее, украинские власти считают необходимым разработать новую программу финансирования. Премьер-министр Юлия Свириденко уже обратилась к МВФ с просьбой начать подготовку новой программы, учитывая, что война России против Украины продолжается.
3 октября директор Департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила, что фонд ведет обсуждения с украинской стороной по параметрам будущей программы.
При этом недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что новая программа МВФ для страны может быть утверждена уже в январе 2026 года.