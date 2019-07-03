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МВД усилило патрули после разведения сил в Станице Луганской

Новости » Общество    03.07.2019 - 20:31
МВД усилило патрули после разведения сил в Станице Луганской
Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

Правоохранители системы МВД продолжают нести службу в Станице Луганской

Правоохранители усилили патрули после разведения армейских сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна во время рабочей поездки в Станицу Луганскую, несмотря на договоренности о разведении сил в Станице Луганской, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу в этом городе и следить за порядком. Кроме того, усиленно отдельные подразделения.

"Я подчеркиваю, что Станица Луганская - это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты ГСЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ", - отметил Троян, добавив, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня. Позже представитель так называемой "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации Роман Иванов сообщил о готовности к началу разведения сил в Станице Луганской. По его словам, российская сторона уже начала отвод своих подразделений.

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