МВС посилило патрулі після розведення сил у Станиці Луганській

Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

Правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в Станиці Луганській

Правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.

"Я наголошую, що Станиця Луганська - це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ", - зазначив Троян, додавши, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня. Пізніше представник так званої "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил у Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.