ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС посилило патрулі після розведення сил у Станиці Луганській

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 20:31
МВС посилило патрулі після розведення сил у Станиці Луганській
Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

Правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в Станиці Луганській

Правоохоронці посилили патрулі після розведення армійських сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна під час робочої поїздки в Станицю Луганську, незважаючи на домовленості про розведення сил у Станиці Луганській, всі правоохоронці системи МВС продовжують нести службу в цьому місті і стежити за порядком. Крім того, посилено окремі підрозділи.

"Я наголошую, що Станиця Луганська - це українське місто. Незважаючи на відведення військових, поліція, прикордонники, нацгвардійці та фахівці ДСНС несуть службу в посиленому варіанті. Ми посилили поліцейські патрулі додатковими 56 поліцейськими, а також прикордонні наряди на КПВВ", - зазначив Троян, додавши, що в Станиці Луганській продовжують працювати сапери ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування операції Об'єднаних сил разом з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ домовилися про розведення сил у Станиці Луганській у період з 26 по 28 червня. Пізніше представник так званої "ЛНР" у Спільному центрі з контролю і координації Роман Іванов повідомив про готовність до початку розведення сил у Станиці Луганській. За його словами, російська сторона вже почала відведення своїх підрозділів.

Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором Бойовики на Донбасі підвищують інтенсивність бойової підготовки, - ГУР
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся